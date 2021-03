"Puolustusvoimat on käsitellyt virka-apupyynnön ja antaa virka-apua. Toiminta käynnistetään heti tällä viikolla", tviittaa puolustusministeri Antti Kaikkonen Vantaan tilanteesta

Jarkko Sirkiä

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) lupaa kymmenen hengen joukon kahdeksi viikoksi jäljityspalvelukseen Vantaan kaupungille.

"Vantaan kaupunki on pahentuneen koronatilanteen johdosta pyytänyt Puolustusvoimilta virka-apua tautitapausten jäljittämiseen. Puolustusvoimat on käsitellyt virka-apupyynnön ja antaa virka-apua. Toiminta käynnistetään heti tällä viikolla". kertoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) viestipalvelu Twitterissä.

Koronavirustartuntojen ja muuntovirusten määrän merkittävä lisääntyminen ja niistä johtuvat joukkoaltistumiset ovat aiheuttaneet Vantaalla tartunnanjäljitykseen ruuhkaa. Vantaan kaupunki on tehnyt virka-apupyynnön Puolustusvoimille avun saamiseksi ruuhkaantuneeseen koronaviruksen tartunnanjäljitykseen.

Toiminta käynnistyy tällä viikolla. Puolustusvoimista jäljittämistoimintaan saadaan aluksi useita jäljittäjiä ja määrää voidaan myöhemmin kasvattaa.

Tavoitteena on saada kymmenen henkilön lisäys kahden viikon ajaksi. Puolustusvoimien jäljittäjät ovat suorittaneet Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston jäljityskoulutuksen.

Tartunnanjäljitys on keskeisessä roolissa koronaviruksen torjunnassa, tehokkaalla jäljittämisellä voidaan estää jatkotartuntojen määrän kasvaminen. Tartuntojen nopea tunnistaminen ja tartuntaketjujen katkaiseminen auttavat turvaamaan terveydenhuollon toimintakyvyn.

Vantaan tartunnanjäljitystä on vahvistettu jo useaan otteeseen ja henkilöstömäärää on lisätty suuressa mittakaavassa. Lisäavun tarve on nyt välttämätöntä tartuntojen nopean kasvun vuoksi.

"Tartunnan jäljittäminen on covid-19-taudin hillinnän hybridistrategian yksi kulmakivi, ja tämä on yksi toimi Vantaan haastavan jäljittämistilanteen hallinnassa", Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö sanoo tiedotteessaan.

"Koronapandemia on haaste koko suomalaiselle yhteiskunnalle, ja siksi kaikkien toimijoiden ja viranomaistahojen on pyrittävä tukemaan toisiaan. Tartuntojen suuren määrän vuoksi Vantaan kaupungilla on ollut vaikeuksia jäljitystyössä. Puolustusvoimilla on jäljitystyöhön koulutettua henkilökuntaa ja siksi päätimme heti tilanteesta kuultuamme tarjota Vantaan kaupungille apua tähän kriittisen tärkeään työhön", sanoo Puolustusvoimien ylilääkäri lääkintäprikaatikenraali Simo Siitonen.

Positiivisen tuloksen koronatestistä saaneille lähetetään tekstiviestillä tieto heti tuloksen valmistuttua. On tärkeää, että tällöin tartunnan saanut jää heti karanteeniin, eikä ole kontaktissa muiden kanssa.

Tartunnanjäljityksestä soitetaan viestin saaneelle mahdollisimman nopeasti. Tartunnan saaneen on tärkeä miettiä tulevaa jäljityssoittoa varten mahdollinen tartunnan lähde ja kontaktit.

