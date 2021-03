Saarikko: "Perheystävällinen politiikka on ainut tae sille, että Suomessa on jatkossakin työvoimaa"

Keskustan tavoite on kääntää syntyvyys nousuun Suomessa. Puolue ajaa myös työperäisen maahanmuuton lisäämistä.

Sanne Katainen

Annika Saarikko puhuu aktiivisen perhepolitiikan puolesta.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mielestä perhepolitiikka on myös työllisyyspolitiikkaa.

"Perhevapaauudistus on myös työllisyysuudistus. Perheystävällinen politiikka on ainut tae sille, että Suomessa on jatkossakin työvoimaa", Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan suomalaisia pitäisi tukea siten, että perheiden toivoma lapsiluku toteutuisi nykyistä paremmin.

"Nyt toivottu luku ja todellisuus ovat liian kaukana toisistaan. Syntyvyyden lasku on saatava pysähtymään ja syntyvyys kääntymään nousuun. Se on yhteiskuntamme kannalta tulevaisuuden avainkysymys."

Saarikko puhuu myös työperäisen maahanmuuton puolesta.

"Nostan tässä esiin väestön vakaan ja maltillisen kasvun. Talouspolitiikan ytimeen on tuotava ymmärrys työperäisen maahanmuuton tärkeydestä.