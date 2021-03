Oikeusministeri: Terveysturvallisia vaaleja ei olisi pystytty järjestämään huhtikuussa

Jaana Kankaanpää

Kuntavaalit järjestetään 13. päivä kesäkuuta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) eilen tekemät laskelmat huhtikuun puolivälin koronatilanteesta saivat kaikki puolueet perussuomalaista lukuun ottamatta taipumaan siihen, että kuntavaalit siirretään huhtikuulta ja järjestetään vasta 13. kesäkuuta eikä 18.4. Oikeusministeri Anna-Maj Henriksson (r.) kertoi lauantaina iltapäivällä, että vielä eilen aamulla vaalien ajankohtaa ei oltu muuttamassa. THL kuitenkin totesi puoluesihteereille eilisen kuluessa, että tautitilanne on huonontunut merkittävästi. Pahimmillaan huhtikuun puolivälissä koronatapauksia voi olla jopa 11 000.

Vaalien siirtäminen edellyttää vaalilain muuttamista. Hallituksen esitys asiasta annetaan eduskunnalle mahdollisimman pian.

Nyt näyttää siltä, että toukokuun loppuun mennessä on ehditty rokottaa kahteen kertaan kaikki hoitokotien iäkkäät asukkaat sekä yli 70-vuotiaat ja terveydentilansa takia vakaviin riskiryhmiin kuuluvat yhdellä annoksella. Rokotekattavuus on kesän alussa siis huomattavasti parempi kuin huhtikuussa, ministeri perusteli vaalien siirtämistä.

Oikeusministeriötä ja hallitusta on kovin sanoin arvosteltu siitä, että niillä on ollut vuosi aikaa suunnitella koronaturvalliset vaalit. Henriksson painotti, että ministeriö on viime kesästä lähtien tehnyt töitä yhdessä koronaturvallisten vaalien järjestämiseksi. Muun muassa kunnille lähetettiin parisen viikkoa sitten vaaleja koskevat ohjeet esimerkiksi drive in - äänestämisestä ja karanteenissa olevien mahdollisuudesta äänestää ulkona.

Siirtopäätös on aiheuttanut vaatimuksia, että oikeusministerin pitäisi erota. "Ei virus häviä sillä, että minä jättäisin tehtäväni. Niin kauan kuin tilanne on se, että on eduskunnan luottamus haluan toimessa jatkaa", Henriksson vastaa eroaan vaatineille.

Kesäkuun vaaleja arvostelleet ovat vedonneet siihen, että vaaleja on kyetty pitämään ajallaan maissa, joiden koronatilanne on Suomea pahempi. Miksi Suomi ei pysty samaan? "Suomessa päätökset tehdään Suomen eikä esimerkiksi Portugalin tai Yhdysvaltojen tilanteen mukaan. Kuuntelemme omia asiantuntijoitamme", ministeri vastasi.

Eivätkä arvostelut jää tähän. Kokoomuksen, perussuomalaisten sekä Kristillisdemokraattien nuorisojärjestöt ovat ottaneet esiin, ettei nuorilla ole varaa kampanjoida kahteen kertaan. Ministeri muistutti, että tilanne on sama kaikille ehdokkaille ja puolueille. Huhtikuun vaalien kampanjointia olisi jarruttanut joka tapauksessa 8.3. alkava sulkutila ja se, että tautitilanne on erilainen eri puolilla maata.

Kuntavaalien ennakkoäänestysaikaa pidennetään kahteen viikkoon ja se järjestetään 26.5.–8.6. Ehdokashakemukset on jätettävä 4.5. mennessä. Huomioon otetaan myös ne hakemukset, jotka jätetään 9.3. eli alkuperäisiä vaaleja varten.

Kuntavaaleissa saavat äänestää muiden äänestysoikeuden omaavien lisäksi he, jotka täyttävät 18 vuotta 18.4–13.6.

Lue myös:

Oikeusministeri Henriksson MT:lle perussuomalaisten lipsumisesta puolueiden yhteisestä rintamasta vaalien siirtämisestä: "Olen pettynyt siihen, että tämä ei perussuomalaisille sopinut"