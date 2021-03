Sosiaalisen median lisäksi vaalikoneet tarkasti haltuun – "Lähikaupan kulmalle nakkikojun pystyttäminen ja tuulikaappikampanjointi ei nyt näytä oikein realistiselta"

Oma kampanjointini tapahtuu pääasiassa verkossa, joka onkin itselleni luontevaa”, Kontturi sanoo.

Yhtenäiskoulussa työskentelevä historian ja yhteiskuntaopin opettaja Juha Kontturi Kontiolahdelta Pohjois-Karjalasta on ensi kertaa ehdolla kuntavaaleissa.

”Olen aiemmissa vaaleissa äänestänyt useita eri puolueita, mutten koskaan ole ollut itse ehdolla”, SDP:n listalla ehdokkaana oleva Kontturi kertoo.

”Keskityn kuntavaalikampanjassani ihmisten arjen asioihin. Nuorten palvelut, toimiva kunnallinen arki ja perusinfran ylläpitäminen yksityisteiden maassa ovat itselleni tärkeitä teemoja.”

Koronavirusepidemian oloissa kontiolahtelaisen kuntavaalikampanjointi tapahtuu pääsääntöisesti sosiaalisessa mediassa.

”Sellainen lähikaupan kulmalle nakkikojun pystyttäminen ja tuulikaappikampanjointi ei nyt näytä oikein realistiselta. Oma kampanjointini tapahtuu pääasiassa verkossa, joka onkin itselleni luontevaa”, Kontturi sanoo.

Hän käyttää kampanjointivälineinään Facebookia ja Instagramia. ”Facebookissa tavoittaa hieman varttuneempaakin väkeä, Instagramissa enemmän oman ikäisiä”, 36-vuotias mies kommentoi. ”Aion myös keskittyä tarkasti vaalikoneiden tekemiseen.”

Sote-palveluiden tulevaisuutta koskevat kysymykset ovat Kontturin mielestä seuraavan nelivuotiskauden merkittävin ratkottava asia kunnanvaltuustoissa kautta maan.

”Esimerkiksi täällä meillä Kontiolahdella on kyettävä huolehtimaan siitä, että kunnallinen vanhustenhuolto säilyy hyvällä tasolla.”

Hän kuvailee hieman alle 15 000 asukkaan Kontiolahden olevan kiinteä osa Joensuun noin 100 000 asukkaan kaupunkiseutua.

”Kehyskunnan pitää tehdä yhteistyötä keskuskaupungin kanssa, mutta kuntalaisten toive on ollut säilyttää valta omissa käsissä ja kunta itsenäisenä”, hän kertoo.

Kontturin mukaan Kontiolahden kuntatalous on sangen hyvässä kunnossa. ”Kontiolahdella on asiat paremmin kuin monessa muussa itäsuomalaisessa kunnassa. Täällä on koulut täynnä ja keskustellaan, miten kunnan palveluja kehitetään. Ei olla tilanteessa, jossa jouduttaisiin vain puhumaan, mistä seuraavaksi leikataan.”

