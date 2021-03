Suorat lähetykset korvaavat kuntavaaliehdokkaan torikohtaamisia

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) hakee jatkokautta Jyväskylän kaupungin­valtuustossa.

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Joonas Könttä (kesk.) hakee kunta­vaaleissa jatkokautta kotikaupunkinsa Jyväskylän valtuustossa.

”Kampanjoinnin painopiste siirtyy nyt koronan takia entistä vahvemmin sosiaalisen median markkinointiin ja siellä toimimiseen. Lisäksi keskitytään ulkomainontaa ja lehtiin”, Könttä kertoo.

”Aiemmin iso osuus kampanjointia on ollut ihmisten kohtaaminen olohuoneissa ja toreilla. Nyt se poistuu käytännössä kokonaan.”

Köntän mukaan tilalle tulee jonkin verran etäyhteyksin tapahtuvia paneelikeskusteluja ja muita suoria lähetyksiä.

”Eihän se ihan pysty korvaamaan sitä, mitä kampanjointi on aiemmin ollut, kun ihmisiä on jututettu ja katsottu silmästä silmään. Se on todella harmillista, sillä henkilökohtaiset kohtaamiset ovat olleet aiempien kampanjoiden parasta antia. Mutta nyt mennään tietenkin terveys ja turvallisuus edellä.”

Könttä kertoo lähteneensä ehdolle kuntavaaleissa, sillä Suomen kuntakenttä elää murrosvaihetta. ”Lähivuodet ratkaisevat, että pärjätäänkö me tässä kaupunkien ja kuntien välisessä kiristyvässä kilpailutilanteessa”, Könttä muotoilee.

”Henkilökohtaisesti näen, että Jyväskylällä on erittäin hyvät mahdollisuudet paitsi kasvattaa väestöään, myös olla monipuolinen kunta.” Jyväskylän on hänen mukaansa kyettävä tarjoamaan ihmisille sekä tiivistä keskusta-asumista, että väljää järvenranta-asumista.

Könttä pitää huonona kehitystä, jossa kaupungin taloutta on saneerattu lakkauttamalla lähipalveluita.

”Vaikka Jyväskylä on Suomen mittakaavassa iso kaupunki, niin meillä täytyy silti turvata sellaiset perinteiset lähipalvelut, kuten koulut ja päiväkodit. Niitä on lakkautettu ja keskitetty.”

Könttä puhuu yritysten parempien toimintaedellytysten puolesta. ”Kestävä kasvu lähtee siitä, että yritysten ja yrittäjien mahdollisuuksia pärjätä täällä parannetaan.”

Könttä korostaa myös liikuntapalveluita. ”Kun Jyväskylä on julistautunut Suomen liikuntapääkaupungiksi, niin kyllä sen täytyy tarkoittaa Hippos-hankkeen lisäksi myös sitä, että lähiliikuntapaikoista huolehditaan.”

Kuntavaalit pidetään 13.6.