"Muuntovirusta on kaikkialla Suomessa, tartunnat voivat levitä äkisti" – koronasuosituksien noudattaminen tärkeää myös vakaan tautitilanteen maakunnissa, asiantuntijat muistuttavat

Viikolla 9 kirjattiin lähes 4 400 uutta covid-19-tapausta, mikä on uusi ennätys. Helsinki, Uusimaa ja Varsinais-Suomi ovat tilaston kärjessä.

Jaana Kankaanpää

THL:n mukaan suurin osa koronavirustartunnoista on nyt kotoperäistä, ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli viikolla 9 vain 1,5 prosenttia.

Alkuviikon maltillisempien tartuntalukujen jälkeen koronatartunnat ovat jälleen nousussa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo sen johtuvan raportoinnin aiheuttavasta vaihtelusta, kun testeissä käydään loppuviikkoa enemmän viikonvaihteen jälkeen.

Varsinais-Suomessa taudin ilmaantuvuusluku nousi ensimmäistä kertaa yli 200 tapauksen. Helsingissä ja Uudellamaalla ilmaantuvuusluku on yli 300 per 100 000 asukasta kahdessa viikossa, mutta Puumalaisen mukaan todellinen luku tätäkin korkeampi.

"Virusmuunnoksen leviäminen selittää tilanteen nopeaa huononemista. Esimerkiksi Ahvenanmaalla on pieni väestö, mutta paljon tapauksia: siellä yli tuhat ihmistä karanteenissa, mutta silti uusia tapauksia ilmenee päivittäin myös karanteenin ulkopuolisilla. Sen sijaan esimerkiksi Itä-Savossa ja Kainuussa tautitilanne on vakaa", Puumalainen sanoo.

Viikolla 9 (1.3.-7.3.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin lähes 4 400 uutta tapausta, mikä on yli 400 enemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 79 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun vastaava luku oli edellisellä viikolla 72. Tautiin menehtyneitä on 779.

"Jotain positiivistakin on nähty, kun menehtyneiden määrä on pysynyt aika stabiilina tartuntatilastojen noususta huolimatta. Tämä johtuu paljolti yli 80-vuotiaiden saamista rokotuksista. Tähän mennessä on annettu 585 000 annosta, ja luku nousee nopeasti kevään mittaan", Puumalainen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki huomauttaa, että tilanne on kaikesta huolimatta vakava myös perusvaiheen maakunnissa.

"Muuntovirusta on kaikkialla, myös siellä missä tautitilanne on rauhallinen. Kaikki suojaustoimet pitää olla käytössä, jottei tilanne pääse äkisti pahenemaan."

Suomessa koronatartuntojen perusvaiheessa olevia maakuntia ovat THL:n mukaan (11.3.) edelleen Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.

Lue lisää:

Porin prikaatissa koronatartunta – yli 80 asetettu karanteeniin Niinisalossa