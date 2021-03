Maakunnissa odotetaan jo EU-elvytysohjelmia – "Tähän kohdistuu paljon odotuksia ja toiveita"

Öljylämmityksen vaihtaminen uusiutuvalla energialla toimivaan on jo suosittua Keski-Suomessa.

Petteri Kivimäki

Keski-Suomen Lämmön LVI-asentaja Markus Leino asensi öljylämmityksen korvaavaa vesi-ilmalämpöpumppua karstulalaiseen omakotitaloon. Työ kestää noin kaksi päivää.

Maakunnat kertoivat jo loppuvuodesta ajatuksensa siitä, miten EU:n elvytysrahaa pitäisi käyttää. Siksi maakunnissa on paljon hankkeita, jotka voivat hakea elvytysrahoitusta heti kun se tulee voimaan.

MT kertoi Keski-Pohjanmaan 400 miljoonan euron hankelistasta lokakuussa.

Myös esimerkiksi tavallista ihmistä lähellä oleva öljylämmityksen korvaamisen tuki kiinnostaa jo paljon.

Jos tuki toimii nykyisen mallin mukaan, kiinnostus remontteihin jatkuu, arvioi Keski-Suomen Lämmön toimitusjohtaja Mikko Ruuska.

"Nykyinen elyn tuki on aktivoinut ihmisiä. Moni on ollut yhteydessä ja se kiinnostaa", Ruuska sanoo.

Pohjois-Savossa kärkihankkeeksi nimetty kiertotalousalue EcoSairila on valmiina uusin hankkeisiin.

"Tähän kohdistuu paljon odotuksia ja toiveita. Nähdään, että elvytys voi olla hyvin ainutkertainen ohjelma kohteen historiassa ja kannustaa tekemään suunnitelmia", toimitusjohtaja Juha Kauppinen sanoo.

Mikkeli on investoinut alueelle lähes sadalla miljoonalla eurolla. Valmiina on jo jätevedenpuhdistuslaitos ja biokaasulaitos. Tilaa on 100 hehtaaria.

"Tavoitteena on vihreä teollisuusalue, jossa julkisten investointien kautta syntynyt infra palvelee yrityksiä kokeiluympäristönä. Tiettyjä palasia on pystytty toteuttamaan ja EU-ohjelman kautta toivotaan, että voidaan täydentää ja nostaa se uudelle tasolle."

Neuvotteluja yritysten kanssa on käyty.

"Joillain valmius aloittaa on korkeallakin. Kun ohjelma tarkentuu ja tiedetään, mikä sitä kautta on realistisesti mahdollista rahoittaa, tiedämme tarkemmin. Merkittäviä miljoonaluokan investointeja haetaan."

EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula odotti hallitukselta nyt jo enemmän konkretiaa. Syynä on se, että sitä yritykset aina kysyvät.

"Aina tulee pieni pettymys, että joudutaan vielä odottamaan lisää. Konkretia jäi vielä ylätasolle", Ylikarjula sanoo.

Suomen ohjelma viedään vielä Brysseliin Euroopan komission hyväksyttäväksi. Vasta aikaisintaan kesällä päästään hiomaan yksityiskohtia ja hankkeita. Päätökset mennevät ensi vuoteen.

Kauppinen odottaa kilpailua hankerahoista. Esimerkiksi kiertotalouden teollisuuspuistoja on Suomessa useita.

"Paikallista kiertotaloustoimintaa voi kopioida usealle paikalle, sillä pieniä virtoja ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja. Mutta kun rakennetaan vientiratkaisuja ja kokonaisuuksia, ei voi kilpailla keskenään, vaan luodaan yhtä ratkaisua jota viedään maailmalle."

Se tarkoittaa, että isoissa tavoitteissa pitää erikoistua. EcoSairilassa on erikoistuttu jätevedenkäsittelyyn.

Hallitus esitti 70 miljoonan euron elvytysrahoitusta öljylämmityksestä luopumiseen. Tuki on kotitalouksien, kuntien, seurakuntien ja yhdistysten käytettävissä.

Tavoitteena on, että vajaa 20 000 pientaloa voi luopua öljylämmityksestä.

"Kun työn tekee ammattiliike, on ely-tuki käytännössä ilmoitusasia. Se maksetaan kuittia vastaan, kun papereissa lukee, että vanhat on purettu pois", Keski-Suomen Lämmön toimitusjohtaja Mikko Ruuska sanoo.

Nyt tuki voi olla korkeintaan 4 000 euroa. Ilma- tai vesipumppuun vaihdettaessa kustannukset ovat noin 10 000 ja 17 000 välillä. Maalämmön kustannukset ovat yleensä 18 000 ja 25 000 euron välillä, mutta voivat nousta isoissa kohteissa 30 000 euroon.

Ehtona on, että myös öljysäiliö poistetaan. Syynä on se, että myöhemmin ei voi vaihtaa takaisin öljylämmitykseen.

"Pidän sitä muutenkin epätodennäköisenä, sillä öljyllä lämmittäminen on kalliimpaa", Ruuska sanoo.

Elvytyksen yksityiskohdista ja tukisummista öljylämmityksen suhteen ei ole vielä päätetty.

Lue myös:

EU:n elvytyksen jako alkaa: rahaa tulossa muun muassa valokuituun, öljylämmityksestä luopumiseen, biokaasuun, autojen hankintatukeen ja peltojen kipsitykseen

Miten Suomi elvytetään? Maakuntakierros kartoitti alueiden näkemykset – Keski-Pohjanmaa työsti 400 miljoonan euron hankelistan