Hallitus pohtii tänään neuvotteluissaan, miten viime viikolla käyttöön otetut rajoitustoimet ovat purreet koronaepidemiaan.

"Tästä sovitusta kolmen viikon sulkujaksosta puolet on kulunut. Tänään meidän pitäisi saada yhteinen ymmärrys siitä, ovatko ne olleet tarpeeksi vaikuttavia, riittävätkö ne, mitä tehdään kolmen viikon jakson päättyessä", sanoi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) Säätytalolla Helsingissä.

Kolmen viikon sulkujakson ajaksi ravintolat laitettiin viime viikolla kiinni. Lisäksi yläkoululaiset, ammattikoululaiset ja lukiolaiset ovat olleet viime viikosta etäopetuksessa.

Asiantuntijat avaavat hallitukselle, millä tavalla toimien pitäisi alkaa näkyä tartuntojen määrässä.

"Toivottavasti ne jo näkyvät siinä, että tämä ei ole lähtenyt tästä 500–800 tasosta nousemaan. Mutta kohta kuullaan", sanoi valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.).

Hän kuitenkin totesi, että päivittäisten koronatartuntojen taso on jumittunut liian korkealle. Suomessa raportoitiin tänään 842 uutta koronatartuntaa.

"Kun katsotaan joitain samantyyppisiä maita Euroopasta, missä tartunnat ovat saattaneet yhtäkkiä jopa kymmenkertaistua, me olemme herkässä vaiheessa", hän sanoo.

Hallitus käy myös läpi koronaviestinnän merkitystä. Saarikon mukaan hallituksen pitää varmasti parantaa tapaa, millä koronasta viestitään.

"Tässä on tainnut käydä niin, että isot ja pienet asiat sekoittuvat. Puhumme paljon enemmän siitä, miten kuin siitä, että miksi."

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi Husista sanoi aiemmin tänään STT:lle, että terveydenhuollon kantokyvyn taittumispiste on lähestymässä.

Saarikko sanoi, että hallitus ottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) terveiset vakavasti.

"Oma huomioni kiinnittyy myös siihen, että yhä enemmän ne painottuvat tänne pääkaupunkiseudulle", ministeri sanoi.

Mäkijärven mukaan tuoreiden koronatartuntojen määrän valossa näyttää siltä, että tällä viikolla tartuntoja raportoidaan enemmän kuin viime viikolla. Viime viikolla tartuntoja raportoitiin hänen mukaansa ainakin Husin alueella enemmän kuin minään aiempana viikkona koko epidemian aikana.

Tähän mennessä Husissa on Mäkijärven mukaan kyetty minimoimaan kiireettömän hoidon alasajo, mutta jos epidemia jatkaa kiihtymistään, siltä ei enää voida välttyä.

Hallitus on aiemmin kertonut valmistelevansa myös liikkumisrajoituksia, mutta päätöksiä asiassa ei ole tehty. Tiettävästi päätöksiä ei tänäänkään ole luvassa.

Perustuslain näkökulmasta on tärkeää, että ennen kuin ihmisten oikeuksia rajoitetaan niin järeällä toimella, käyttöön on ensin otettu kevyemmät toimet.

"Tilanne on aika vakava Suomessa. Kaikki kovatkin keinot on otettava käyttöön, mutta näitä keinoja pitää tietysti arvioida niin, että ne muodostavat loogisen kokonaisuuden ja niin, että kevyemmät keinot on ensin otettu käyttöön", sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) STT:lle.

Esimerkiksi lakisääteiset tiukat rajakontrollimenettelyt ja lakisääteiset tiukemmat maskivelvollisuusmenettelyt ovat Häkkäsen mukaan näitä kevyemmän sarjan toimenpiteitä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi Säätytalolla, että maskipakko tulisi säätää. Ohisalo kuitenkin sanoi, että monessa paikassa jo maskeja suositellaan ja ihmiset niitä myös erittäin hyvin käyttävät.

"Mutta jos meidän on mahdollista maskipakosta säätää, niin mielestäni se kannattaisi tehdä myös vaikeampia tautitilanteita silmällä pitäen."

Esimerkiksi joukkoliikenteessä on asetettu paikallisia maskipakkoja ainakin Tampereella, Turussa ja Helsingissä. Myös VR on asettanut maskipakon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi tänään määräävänsä riskimaista tulevat koronatestiin. Aluehallintovirastot ilmoittivat muuttaneensa tulkintaansa laajoista pakollisista koronatesteistä maanantaina.

Voimaan on lähiaikoina tulossa myös pykälämuutos, jonka perusteella asiakastilat, kuten yksityiset kuntosalit, voidaan laittaa kiinni kokonaan määräajaksi. Kuntosalit ovat yhä avoinna kymmenelle ihmiselle kerrallaan.

Mäkijärvi ei usko, että sellaista toimet kuten kuntosalien sulkeminen kokonaan ja joukkoliikenteen maskipakot ratkaisevasti hillitsevät epidemian kiihtymistä.

"Nämä toimet ovat varmasti oikeansuuntaisia ja osaltaan vaikuttavia, mutta eiväthän ne tätä kokonaistilannetta tietenkään ratkaise eikä sen suuntaa käännä", hän arvioi.