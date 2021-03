Ministeri Kiuru koronatilanteesta: "Nyt menee liian lujaa, mitään rajoitusta ei ole suljettu pois"

Sanne Katainen

Suomessa ilmoitettiin torstaina 804 uudesta koronatartunnasta. Näytteistä 3,2 prosenttia osoittautuu positiivisiksi.

Koronatartunnat ovat toistaiseksi huipussaan, mutta jatkavat kasvuaan ja rokotuksista huolimatta suojatoimista ei tule lipsua, viranomaiset vetoavat.

"Tärkein suojakeino on meneillään oleva sulku. Sen onnistuminen on A ja O. Jos se ei ole riittävän vaikuttava, joudumme pohtimaan muita keinoja. Keinot ovat vähissä, mutta en sulje mitään rajoitustointa pois", peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi valtioneuvoston viikottaisessa koronakatsauksessa torstaina.

Hän vetosi ihmisten omaehtoiseen suojautumiseen ja kontaktien välttämiseen.

"Nyt menee liian lujaa. Kontakteja tulee vähentää lisää ja lisää."



Suomessa ilmoitettiin torstaina 804 uudesta koronatartunnasta. Sairaalahoidossa on 278 potilasta, tehohoidossa 56 ja tautiin on kuollut 804 ihmistä.

Tilanne heikkenee Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla, mutta myös Päijät-Hämeen ja isojen kaupunkien kehyskuntien tilanne huolestuttaa viranomaisia. Onnistujia ovat Satakunta ja Ahvenanmaa.

"Heikkenevä koronatilanne ja uhka tilanteen nopeaan heikkenemiseen koskee kuitenkin lähes koko maata. Tilanne on yhä erittäin huolestuttava, ja valtioneuvosto tulee tarkkailemaan tilannetta", Kiuru sanoi.

Viimeisten parin viikon aikana erikoissairaanhoidon ja erityisesti tehohoidon tarve on kasvanut huomattavasti. Hus-alueen sairaaloiden kuormitus lähestyy epidemian korkeinta vaihetta, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi.

"Tehohoito tulee kuormittumaan jo näillä tartuntaluvuilla, koska hoitoajat ovat pitkiä", lisäsi Husin ylilääkäri Asko Järvinen. Keskimääräinen tehohoitoaika on 11 päivää, mutta osalla se on kestänyt kolmekin viikkoa.

Uusien tapausten ilmaantuvuus on noussut 166 tapaukseen 100 000 asukasta kohden, Helsingissä luku on 340. Virossa ilmaantuvuus on 1 500 ja Ruotsissa 550. Viro johtaa koko EU:ta ja Eurooppaa.

"Tämä ei ole tietenkään mikään kilpailu, mutta osoittaa, että epidemia on aktiivisimmassa vaiheessa ainakin osassa Suomea ja Viron tilanne kertoo, että täällä pohjoisessa on talvi. Vetoan, että jatkamme kaikki tuonne touko- ja kesäkuulle, ja alamme sitten saada veroapua kesästä", johtaja Mika Salminen THL:sta sanoi.



Hyvä uutinen on, että rajoitukset ja rokotukset näyttävät purevan.

"Signaalit ovat heikkoja, mutta yhtään ei ole varaa tinkiä tiukoista toimista", Voipio-Pulkki vetosi.

Suomi on rokotekattavuudessa EU:ssa kolmanneksi paras. Rokotusten piiriin kuuluvista eli kaikista yli 16-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 13, 2 prosenttia. Yli 70-vuotiaista on rokotettu yli 40 prosenttia ja yli 80-vuotiaista yli 75 prosenttia.

Puumalaisen mukaan terveiden työikäisten rokottaminen olisi ehkä jo "hyvässä vauhdissa" kesäkuun alkupuolella, mutta aikatauluihin liittyy epävarmuuksia muun muassa rokotteiden saatavuuden vuoksi.

Rokotuksen saanut voi myös tartuttaa tautia edelleen, koska rokote suojaa sairastumiselta, mutta ei viruksen saamiselta, Salminen sanoi.

Suomessa tehdään viikossa 150 000 koronatestiä, joista 3,2 prosenttia on positiivisia. Positiivisista kolmannes todetaan jo karanteenissa olevilta. Karanteeniin määrätään 11 000 ihmistä viikossa.

Tauti on toisaalta leviämässä nuorempiin. Uusista tartunnoista 80 prosenttia todetaan alle 50-vuotiailla, lähes puolet alle 30-vuotiailla ja neljännes alle 20-vuotiailla. Alle 10-vuotiaiden osuus tapauksista oli noin kymmenes.

Tartunnoista neljä prosenttia on yli 70-vuotiailla ja 1,7 prosenttia ulkomaalaisilla eli liittyy rajaliikenteeseen. Maahanmuuttajien suurempaa tartuntamäärää selittää ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan näiden väestöryhmien työskentely palveluammateissa, joissa on vaikeaa tehdä etätyötä ja välttää asiakaskontakteja.

Muuntoviruksen osuus Husin alueella on viidennes.