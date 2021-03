Yli puolet suomalaisista ajattelee Marinin hallituksen hoitaneen tehtäviään hyvin – keskusta petrannut puolueista parhaiten arvostustaan

Keskustaan myönteisesti suhtautuvien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä viime syksystä.

Jaana Kankaanpää

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen jäseniä joulukuussa 2019.

Runsas puolet suomalaisista ajattelee pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen onnistuneen varsin hyvin tehtävissään. Joka kolmas kansalainen on asiasta päinvastaista mieltä, ilmenee Kantar TNS Oy:n puoluebarometristä.

Barometrin tulos on Marinin hallituksen toiseksi paras. Se jää hieman vuoden takaisesta huippuluvusta, mutta on jonkin verran parempi kuin viime marraskuussa mitattu.

Erityisen tyytyväisiä hallitukseen ovat sosialidemokraatit ja vasemmistoliittolaiset, joista yli 90 prosenttia ajattelee hallituksen hoitaneen tehtäviään onnistuneesti. Eivät vihreätkään kovin tyytymättömiä ole, koska heistä 89 prosenttia on samaa mieltä. Keskustapuolueen riveistä hallitukseen tyytyväisiä löytyy noin 60 prosenttia.

Opposition riveissä ovat hallitukseen tyytymättömimmät. Kokoomuslaisista 43 prosenttia kertoi pitävänsä hallituksen toimintaa vain vähintään melko hyvänä. Perussuomalaisista samaa mieltä on melkein joka neljäs.

Neljännes kansalaisista katsoo, että oppositio on selvinnyt hyvin tuodessaan esiin vaihtoehtoja hallituksen politiikalle.

Tyytyväisimpiä opposition toimintaan ovat perussuomalaiset, joista 59 prosenttia antaa oppositiolle hyvän arvosanan. Kokoomuksen leirissä mielipide on päinvastainen. Heistä 57 prosenttia on tyytymätön opposition toimintaan.

Suomalaisista 59 prosenttia aikoo varmasti äänestää kuntavaaleissa. Äänestysaktiivisuus on hieman noussut verrattuna edellisiin eduskuntavaaleihin, kun asiaa tuolloin tiedusteltiin muutama kuukausi ennen vaaleja.

Noin neljännes arvelee luultavasti käyvänsä vaaliuurnilla ja joka kolmas ei todennäköisesti äänestä. Neljän prosentin verran on niitä vastaajia, jotka eivät osaa sanoa äänestävätkö vai eivät.

Varmimmin äänioikeuttaan aikovat käyttää 70 vuotta täyttäneet. Vähiten ääniä näyttää kertyvän enintään 30-vuotiaiden joukosta. Heistä vain 42 prosenttia aikoo varmasti äänestää.

Ammattiryhmistä etenkin ylemmät ja alemmat toimihenkilöt, yrittäjät sekä eläkeläiset ovat niitä, joista moni aikoo äänestää kuntavaaleissa.

Keskimääräistä useampi keskustalainen, kokoomuslainen ja vasemmistoliittolainen aikoo varmasti äänestää. Perussuomalaisilla, vihreillä ja sosialidemokraateilla tilanne on huonompi.

Puolueista suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin SDP:hen, josta 50 prosenttia kansalaisista ajattelee myönteisesti. Suomen Keskusta herättää toiseksi eniten positiivisia ajatuksia. 42 prosenttia suhtautuu siihen myönteisesti. Keskustaan myönteisesti suhtautuvien osuus on noussut viisi prosenttiyksikköä viime syksystä.

Kokoomukseen ja Vihreään liittoon myönteisesti suhtautuvien osuus taas on laskenut yhtä paljon. Muista puolueista suomalaiset ajattelevat samalla tavalla kuin viime marraskuussa.

Kantar TNS Oy on toteuttanut tutkimuksen 26.2. – 5.3.2021. Haastateltu joukko edustaa maamme 15–74 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. ahvenanmaalaiset). Äänestämistä koskevat kysymyksenasettelut esitettiin äänestysikäisille. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 298. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.