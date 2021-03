Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja näkee rokotusjärjestyksen muuttamisessa monia ongelmia: "Mitä jos pääkaupunkiseudulla järjestetään ensi kesänä festareita, mutta maakunnissa ollaan rajoitusten piirissä?"

Sanne Katainen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen on huolissaan riskiryhmien toisen rokoteannoksen saamisesta, jos rokotejärjestystä muutetaan pääkaupunkiseudun hyväksi.

Sanna Marinin (sd.) hallitus pohtii mahdollisuutta muuttaa rokottamisjärjestystä Suomessa siten, että rokotuksia suunnattaisiin enemmän koronavirusepidemian vaikeimmille alueille.

"Käytännössähän tällainen ratkaisu tarkoittaisi neljän miljoonan ihmisen rokotteiden siirtämistä niille 1,5 miljoonalle ihmiselle, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla", Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen toteaa.

Kinnusen mukaan tällainen ratkaisu johtaisi käytännössä tilanteeseen, jossa rokotustahti hiipuu kaikkialla muussa maassa.

"Paljon on vielä avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi sillä on suuri vaikutus, kuinka paljon rokotuksia kohdennettaisiin muusta maasta metropolialueelle. Joka tapauksessa on itsestään selvää, että maakunnissa rokottamiset hidastuvat merkittävästi", Kinnunen sanoo.

"Ja jos Suomeen tuotavissa rokotuksissa ilmenee jatkossa toimitusvaikeuksia, niin rokottamiset voivat pysähtyä joksikin aikaa kokonaan maakunnissa", Kinnunen pohtii.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja kantaa huolta riskiryhmien toisen rokoteannoksen saamisesta.

"Riskiryhmät on rokotettu ykkösannoksella, mutta toisen rokotteen saaminen hidastuisi merkittävästi. Myös monet ammattinsa puolesta riskiryhmässä olevat maakunnassa asuvat ihmiset voisivat kärsiä."

Kinnunen näkisi järkevämpänä menettelyn, jossa rokotuksia kohdistettaisiin vaikeimmille alueille pääkaupunkiseudun sisällä.

"Sen alueen rokotuksia voisi antaa ensin vaikeimmilla epidemia-alueilla, mutta suhtaudun kriittisesti koko muun maan rokotteiden siirtämiseen sinne."

Juha Kinnunen myös peräänkuuluttaa keskustelua rokotusjärjestyksen muuttamisen yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.

"Rokotusjärjestyksen muutos on monella tapaa ongelmallinen asia. Sinänsä on ymmärrettävä peruste, että rokotuksia kohdennettaisiin nyt epidemiasta eniten kärsiville seuduille. Mutta mitä jos tästä seuraa tilanne, jossa pääkaupunkiseudulla järjestetään jo ensi kesänä festareita, mutta maakunnissa ollaan rajoitusten piirissä", Kinnunen kysyy.