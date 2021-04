Hallituksella koronaneuvottelut, esillä exit-suunnitelma ulos kriisistä

Hallituksen on tarkoitus hahmotella, missä järjestyksessä ja millä tavalla epidemian vuoksi käyttöön otettuja rajoitustoimia puretaan.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus neuvottelee illalla ja esillä on hallituksen exit-suunnitelma. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Hallitus kokoontuu jälleen alkuillasta Säätytaloon arvioimaan koronatilannetta ja rajoitustoimia.

Esillä on ainakin niin sanottu exit-suunnitelma, joka viitoittaa tietä ulos kriisistä. Siinä on tarkoitus hahmotella, missä järjestyksessä ja millä tavalla epidemian vuoksi käyttöön otettuja rajoitustoimia puretaan. Sekä rokotusten että kausivaihtelun odotetaan helpottavan tautitilannetta kesää kohti, vaikka myös tilanteen paheneminen nykyisestä on yhä mahdollista.

Neuvottelu alkaa Säätytalossa kello 17.