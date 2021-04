"Energiaverotukseen tarvitaan näkymä 10–15 vuoden päähän" – Energiateollisuus ihmettelee tiekartan puuttumista

Energia-alan verokertymä miljardi ja ala investoi vuosittain yli 2,5 miljardia. Uuden selvityksen mukaan alan kokonaistyöllistävyys on yli 42 000 ja työtä on tarjolla maanlaajuisesti.

Johannes Tervo

Turvetuotannon häviäminen energiapaletista merkitsee alan työpaikkojen merkittävää alenemista.

Energiateollisuus ry:n teettämä selvitys alan työllisyysvaikutuksista sisältää uutta tietoa alan kokonaistyöllisyys- ja verovaikutuksista. Selvityksen on tuottanut ET:lle Gaia Consulting Oy.

Energia-alan tuoma vuosittainen verokertymä on noin miljardi euroa sisältäen ansio-, yhteisö-, ja kiinteistöverot.

"Energia-ala investoi vuosittain yli 2,5 miljardia euroa Suomeen. Investointien jatkumisen turvaamiseksi tarvitsimme näkymän energiaverotukseen 10–15 vuoden tähtäimellä. Hallitus on päättänyt valmistella energiaverotuksen tiekartan vuoden loppuun mennessä, mutta tietääksemme työ ei ole edes alkanut", ihmettelee Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä tiedotteessa.

Energia-alan kokonaistyöllisyysvaikutus on selvityksen mukaan 42 300 henkilötyövuotta. Suoran työllistävyyden osuus on 23 300 ja välillisen on 19 000 henkilötyövuotta.

"Energia-ala tarjoaa monipuolisia työpaikkoja ja erilaisia työllistymismahdollisuuksia koko Suomessa. Alan valttina on, että tarjoamme mielekästä työtä maanlaajuisesti, sanoo Energiateollisuus ry:n työelämäjohtaja Kari Laaksonen.

"On selvää, että koronan jälkeen uuteen kasvuun päästään vain joustavien työmarkkinoiden ja yritysten kilpailukykyä vahvistavien toimien avulla", Laaksonen sanoo.

ET:n tilaama selvitys tarkastelee alan työllisyysvaikutuksia laajasti polttoaineketjun, energiantuotannon, - jakelun ja -siirron sekä energianmyynnin ja uusien palveluiden osalta.

Tulosten mukaan merkittävin työllisyysvaikutus syntyy energiantuotannossa ja -siirrossa, jotka yhdessä työllistävät noin 80 prosenttia alan henkilöstöstä. Käyttötoimintojen osuus kokonaistyöllistävyydestä on puolestaan 75 prosenttia ja investointien 25 prosenttia.

"Alan investoinnit tehdään yritysten voimin ja on tärkeää, että yhteiskunnan panostukset kohdistetaan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden pilotointiin", Leskelä sanoo.

