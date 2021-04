Puolustusministeri Hultqvist STT:lle: Ruotsin valtio osoittaa olevansa vahvasti Gripen-tarjouksen tukena

LEHTIKUVA / KAISA SIREN

Hultqvistin mukaan käsillä on "historiallinen tilaisuus" tehdä hävittäjäkaupat Suomen kanssa.

Puolustusministeri Peter Hultqvistin mukaan Ruotsin valtio seisoo vahvasti Suomelle tehtävän lopullisen Gripen-hävittäjätarjouksen tukena. Hallitus esitti tänään valtiopäiville haluavansa Ruotsin sitoutuvan omien Gripen-hävittäjiensä sovittamiseen yhteen niiden vaatimusten kanssa, joita Suomi on koneille asettanut.

Näin siis sillä edellytyksellä, että Suomi päättäisi valita Saabin koneet Hornetien seuraajiksi.

Hultqvist sanoo STT:lle valmiuden koneiden vaatimusten yhteensovittamiseen olevan vahvin mahdollinen tapa osoittaa, että Ruotsin hallitus ja valtiopäivät tukevat Suomelle tehtävää Gripen-tarjousta.

Uutistoimisto TT kertoi aiemmin tänään, että Hultqvist esittää lisärahaa budjettiin Gripen-hävittäjän kehitystyön rahoittamiseksi. Hultqvistin mukaan rahoitus auttaisi pyrkimyksiä myydä Gripen Suomeen.

Ruotsin hallituksessa arvioidaan TT:n mukaan, että sitoumus Gripenin jatkokehittämiseen voi olla ratkaiseva Suomen hävittäjävalinnalle.

Hultqvist sanoi, että vielä on liian aikaista arvioida, kuinka suuri lisälasku Ruotsille koituisi. Kysymys on kuitenkin miljardeista kruunuista. Miljardi kruunua on euroissa noin 100 miljoonaa.

Tarkempia laskelmia odotetaan toukokuun lopulla.

Ruotsin Gripen on yksi viidestä hävittäjästä, joka on mukana Suomen hankinnassa. Lopullinen tarjouspyyntö lähti tarjoajille tammikuussa, ja vastauksia on pyydetty vappuaattoon mennessä.