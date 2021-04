Koronapassi voimaan jo kesäkuussa – tarkoituksena helpottaa matkustamista

Kari Salonen

Rokotuspassin tarkoituksena on yhtenäistää eri jäsenmaiden järjestelmiä.

Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät kuluvalla viikolla esityksen yhteisestä rokote- ja testitodistuksesta, jonka tarkoituksena on helpottaa matkustamista tulevana kesänä.

Digitaalisesta koronapassista selviäisi henkilön rokotustiedot, negatiivinen testitulos tai sairastettu tauti. Komission tavoite on saada passi voimaan jo kesäkuussa, ja sitä testattaisiin jo toukokuussa.

Passin avulla matkustaja voisi vapautua koronavirustesteistä tai karanteenista – riippuen matkustuskohteen asettamista ohjeista. Komission tarkoituksena on muodostaa yhteinen järjestelmä, joka määrittää sen, mitä jäsenmaiden omissa järjestelmissä ja koronatodistuksissa tulee olla. Silloin passeista saadaan sopivat matkustaessa toisesta maasta toiseen.

Jäsenmaat saavat päättää itse, poistaako se rokotuspassi karanteenin tai maahantulotestit. Passi olisi käytössä vuoden ajan eli kesään 2022.

Komission esitys pitää hyväksyä vielä Euroopan parlamentissa. Europarlamentaarikot ovat olleet huolissaan mahdollisesta taloudellisesta syrjinnästä sekä siitä, onko kansalaisilla varaa passin edellyttämään koronatestiin.

Komission suunnitelmien mukaan kesään mennessä vähintään 70 prosenttia aikuisväestöstä olisi rokotettu.

Komission mukaan tärkeintä on lisätä kevään aikana rokotuskattavuutta, uusien virusvarianttien havaitsemista sekä testausta. Komissio ehdotti maaliskuussa jäsenvaltioille jätevesianalyysiä, jolla voitaisiin havaita nopeasti, mikäli virusta on liikkeellä enemmän tai siitä on tullut uusi muunnos.

Euroopassa eniten rokotuksia on annettu Britanniassa, jossa noin puolet väestöstä on saanut rokotuksen. Seuraavaksi eniten rokotuksia on jaettu Maltalla ja Unkarissa, jossa rokotteen on saanut 30 ja 36 prosenttia väestöstä. Suomessa noin viidennes väestöstä on rokotettu.