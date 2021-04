Politiikka

Kokoomus ei hyväksy hallituksen elpymispakettia, mutta äänestää tyhjää – "Kokoomus ei halua ajaa Eurooppaa kaaoksen tilaan" Politiikka Päätös tarkoittaa sitä, että elpymispaketin kohtalo ratkaistaan hallituksen sisällä.

Sanne Katainen

"Meidän esitykset neuvottelutavoitteista ja kirjaukset on äänestetty kumoon, vastuu on hallituksella joka on ne neuvottelut käynyt. Siksi kokoomuksen eduskuntaryhmän enemmistö on päätynyt tähän kantaan", perustelee kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Kokoomus ei hyväksy hallituksen elpymispakettia. Asiasta tiedottaa kansanedustaja Kai Mykkänen kokoomuksen edustajana tiedotustilaisuudessa. "Hallitus on neuvotellut huonon ratkaisun ja neuvotellut paketin eduskuntaenemmistön turvin sivuuttaen kokoomuksen vaatimukset." Paketin kaataminen ajaisi kuitenkin EU:n kaaoksen tilaan ja sitä puolue ei halua, Mykkänen jatkaa. "Siksi kokoomus äänestää eduskunnassa tyhjää." Ryhmän enemmistö oli tätä mieltä, mutta päätös ei ollut kokoomukselle helppo, jatkaa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. "Olemme hakeneet kompromissia. Emme voi edelleenkään tukea tätä päätöstä, sillä se ei vastaa Eurooppa-politiikan vastuullisen politiikan linjaa mielestämme riittävällä tavalla." Vaakakupissa painaa kokoomuksen mukaan kuitenkin myös Euroopan toimintakyky, jota elpymispaketin kaatuminen voisi uhata. "Globaalisti käydään valtavaa kilpajuoksua Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, Eurooppa ei voi jäädä jälkeen toimintakyvyttömänä." Kokoomus on Orpon mukaan huolissaan turvallisuusympäristöstä Euroopassa, jota heikentää Venäjän liikehdintä Ukrainan suunnalla. "Suomi on äänestänyt EU-jäsenyyden puolesta aikanaan, koska haluttiin liittyä turvallisuusyhteisöön, Euroopan Unioniin. Kokoomukselle tämän vaaliminen on äärettömän tärkeää." Kokoomuksen päätös tarkoittaa sitä, että elpymispaketin läpimeno ratkaistaan hallituksen sisällä. Paketin läpimeno edellyttää, että se saa puolelleen kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Aiheet Petteri Orpo elpymispaketti hallituskriisi