Saarikko: "Palaset alkavat loksahdella kohdilleen" – budjettiriihi jatkuu kahdeksatta päivää ja etenemistä on tapahtunut

Työllisyys on neuvotteluiden ytimessä, kun Sanna Marinin (sd.) johtama viisikko kokoontuu tänään Säätytalolle. MT:n hallituslähteestä saaman tiedon mukaan päätösperäisiä työllisyystoimia pidetään mahdollisuutena löytää sopu pitkittyneisiin neuvotteluihin.

Keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministerin Annika Saarikon mukaan näyttääkin jo siltä, että "palaset alkavat loksahdella paikoilleen."

Puolueensa eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen Saarikko kertoi, että talouteen ja työllisyyteen liittyvissä suurissa kysymyksissä on päästy eteenpäin.

Työllisyystoimista päättäminen on keskustalle erityisen tärkeää. Puolue on ottanut valtion kirstunvartijan roolia ja vaatinut vastuullista taloudenpitoa sekä budjetin raameissa pysymistä. Neuvotteluita on käyty näistä asetelmista jo yli viikko.

Niin sanotut kovat työllisyystoimet eivät kuitenkaan ole vasemmistopuolueille mieleisiä. Esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen olisi vasemmistoliitolle karvas pala.

Tiistaina opetusministeri Jussi Saramo (vas.) kertoi, että puolue ei tahdo lähettää "tällaisessa tilanteessa Kemiin terveisiä", että työttömyysturvaa heikennetään.

Tällä hän viittasi viime viikon synkkään uutiseen Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan lakkauttamisesta. Tehtaan sulkeminen vie arvioiden mukaan työpaikan jopa tuhannelta ihmiseltä.