Marin: "Kaikki ovat joustaneet" – Budjettiin on löytynyt periaatteellinen sopu kahdeksan päivän neuvotteluiden jälkeen

Sanne Katainen

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on antanut runsaan viikon mittaisten neuvotteluiden aikana lukuisia kompromissiehdotuksia.

Hallituksen kehysriihessä on löydetty periaatteellinen sopu. Hallituspuolueiden johtoviisikko kertoi pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että budjettiriihi on tarkoitus saada loppuun huomenna.

"Kaikki ovat joustaneet ja se näkyy siinä että ratkaisu ollaan nyt saavuttamassa", pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo.

Aiemmin aamupäivällä keskusten puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoi, että viikon budjettineuvottelun suuret linjat alkavat hahmottua.

"Palaset alkavat nyt loksahdella kohdilleen", Saarikko sanoi keskustan eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

Kesärannassa Saarikko kertoi, että vakauden säilyttäminen oli keskustalle loppupeleissä kaikkein tärkeintä.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo painotti, että keskellä pandemiaa hallitus tahtoo katsoa yhdessä samaan suuntaan.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, opetusministeri Jussi Saramo huomautti, että pandemian jälkeinen jälleenrakennuksen aika alkaa nyt.

"Meillä on paljon ongelmia joita tämä kriisi on aiheuttanut ja niitä on alettava nyt korjata", Saramo sanoi.

Myös Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi sovun löytymisen olevan koko Suomen etu.

Löytyneeseen sopuun kuuluvat sekä vuoden 2022 että vuoden 2023 kehystaso. Avoimia yksityiskohtia on vielä, mutta vaikeimpiin kipukohtiin on nyt löydetty Marinin mukaan sopu.

Kokonaisuutta on määrä avata huomenna tarkemmin, kun yksityiskohdista on päätetty.

Budjetissa haetaan työllisyyshakuista kasvupolitiikkaa. Kokonaisuuteen kuuluu myös maltillisia sopeutustoimia, joiden on määrä vahvistaa julkista taloutta.

Neuvotteluiden etenemistä edelsi viikon mittainen vääntö. Eilen tiistaina tilanne vaikutti mediatietojen perusteella niin kärjistyneeltä, että hallituksen uskottiin kaatuvan.

Aamulla käytyjen neuvotteluiden päätteeksi tapahtui kuitenkin lähentymistä keskustan ja muiden puolueiden välillä.