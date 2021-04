MTK:n Marttila katsoo hallituskriisin yli: "Kysymys kuuluu, onko meillä kauden lopussa aidosti kansallista metsäpolitiikkaa vai valuuko päätöksenteko EU:lle"

Kari Salonen

Hallituksen pysyminen koossa on hyvä uutinen, jos hallitus itse näkee itsensä toimintakykyisenä, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK:n) puheenjohtaja Juha Marttila.

"Lopputulos kuitenkin perustuu hallituksen ja puolueiden omaan näkemykseen siitä, onko heillä toimintaedellytyksiä ja pystyvätkö he toteuttamaan hallitusohjelmaa. Vakaus on aina hyvä, mutta jos eväät on syöty, sitten ne on syöty."

Maaseudun kannalta hallitusohjelma ei ole huono, Marttila toteaa. Merkittävää lainsäädäntöä on kuitenkin vielä kesken.

Marttilan mukaan hallitusohjelman viitoittaman tien lisäksi on tärkeää huomioida toimintaympäristö. Ensinnäkin koronaan linkittyvä terveys- ja taloustilanne on tuonut politiikkaan uudenlaisia painopisteitä.

Toinen huomioarvoinen asia on hallituksen Eurooppa-politiikka, joka Marttilan mukaan tulee korostumaan seuraavan kahden vuoden aikana rajusti. Euroopan Unionin (EU:n) yhteisen maatalouspolitiikan rakentaminen tulevalle ohjelmakaudelle on parhaillaan täydessä käynnissä, ja Marttila huomauttaa, että siksikin toimintakykyinen hallitus on tärkeä.

"Oikeastaan riippumatta siitä, istuuko Marinin hallitus kauden loppuun, kysymys kuuluu, onko meillä kauden lopussa aidosti kansallista metsäpolitiikkaa vai valuuko päätöksenteko EU:lle. Se ratkeaa aika pitkälti Marinin hallituksen aikana."

Marttilan mukaan paljon keskustelua herättänyt turveratkaisu on tällä erää siedettävä, jos turvetyöryhmän esitykset toteutetaan viipymättä.

"Kestävää kehitystä ei ole ilman kestävää taloutta, ja tästä on hallituksen sisällä aika kaukana toisistaan olevia näkemyksiä."

Turvekokonaisuutta ei pidä Marttilan mukaan tässä yhteydessä vähätellä.

"En haluaisi nähdä, että kasvu- ja kuiviketurvetta tuotaisiin Venäjältä, mutta pakkohan se on, jos toimiala ajetaan alas."

Marttila pitää olennaisena myös pohdintaa siitä, mikä on ihmisen osa vihreässä siirtymässä. Viime viikon turvekeskustelu kannattaa Marttilan mukaan kytkeä laajempaan asiayhteyteen, nimittäin hajautettuun yhteiskuntamalliin.

"Se on kriisinkestävä ja Suomen vahvuus, ja samalla keskustalainen ajattelutapa. Mielestäni keskustalla on ollut ajatus, että SDP pystyisi jakamaan suurelta osin samanlaisen ajattelumallin. Ratkaisevaa on, löytyykö kriisinkestävän yhteiskunnan mallista yhteistä näkemystä keskusta–SDP-akselilla."