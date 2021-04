Saarikko avaa tuntojaan hallituskriisistä: "On aika sotia ja on aika sopia"

Sanne Katainen

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko korostaa vastuunkantoa ja yhteistyötä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko julkaisi keskiviikkona alkuillasta blogitekstin, jossa hän avaa tuntemuksiaan hallituskriisin jälkeen.

"Kuluneet kahdeksan päivää ovat herättäneet oikeutettuja kysymyksiä. Pohjimmiltaan olemme joutuneet kysymään itseltämme ja toisiltamme, ovatko hallituspuolueiden maailmankuvat sovitettavissa yhteen."

Saarikko korostaa vastuunkantoa ja yhteistyötä.

"Päätöksiä on pystyttävä tekemään, jotta suomalaisten työ ja toimeentulo rakentuvat kestävälle pohjalle."

Hän kuvailee ratkaisua hallituksen puoliväliriihestä kompromissiksi. Saarikon mukaan neuvottelutuloksen turvin Suomen velkaantuminen saadaan hallintaan ja Suomi koronakriisin jälkeen kasvun ja uudistumisen tielle.

"Saimme pitkän väännön jälkeen sovittua polusta, jolla kehyksiin palataan. Kehysmenettely ei ole keskustalle itseisarvo, mutta meille se on julkisen talouden ankkuri ja yhteisten veroeurojemme turva, josta emme voineet luopua. Lopulta arviossani painoi paitsi pääministerin selkeät vastaantulot, myös se, että Suomi ansaitsee näinä aikoina toimintakykyisen hallituksen. On aika sotia ja on aika sopia", hän kirjoittaa.

Saarikko mainitsee tekstissään, että keskusta huolehtii veronmaksajien ja yrittäjien edusta sekä puolustaa kotimaista energiaa ja suomalaista omistusta.