Pääministeri Marin kehysriihestä: Tänään tulee valmista, mutta myöhempään iltaan menee

Valmistumisessa kestää pääministerin mukaan myöhempään iltaan, sillä edessä on vielä teknistä tarkistusta. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Kehysneuvotteluissa tulee tänään valmista, sanoo pääministeri Sanna Marin (sd.). Marin kommentoi asiaa saavuttuaan Säätytalolle hallituksen neuvotteluihin.

Valmistumisessa kestää kuitenkin pääministerin mukaan myöhempään iltaan, sillä edessä on vielä teknistä tarkistusta. Hän sanoo, että virkamiesten on varmistettava, että suunnitelma on teknisiä yksityiskohtia myöten kunnossa.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat kertoivat eilen, että pääkohdista on päästy sopuun ja hallitus pystyy jatkamaan työtään tilanteen kriisiytymisen jälkeen. Vielä myöhään illalla hallituksen eri työryhmissä jatkettiin keskustelua muun muassa sopeutustoimista, joita on tarkoitus tehdä vuodelle 2023.