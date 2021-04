Keskustan puheenjohtaja olisi toivonut hallituskumppaneita turvemarssille: "Kun vihaiselle äänestäjälle joutuu perustelemaan päätöksensä, siinä poliitikko mitataan"

Mauri Ratilainen

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on hallituksen tekemään turveratkaisuun tyytyväinen. "Hätähuuto on kuultu."

Kun Turveyrittäjät luovuttivat vetoomuksensa elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.), eduskuntatalon edustalla nähtiin hallituspuolueiden kansanedustajista lähinnä keskustalaisia.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko pitää hallituskumppaneiden puuttumista mielenilmauksen tapahtumapaikalla erikoisena.

"Kun vihaiselle äänestäjälle joutuu perustelemaan päätöksensä, siinä poliitikko mitataan."

Saarikko itse tietää miltä tuntuu kohdata äänestäjiä, jotka ovat suivaantuneita poliitikkojen päätöksiin.

"Itse olen ollut ottamassa palautetta vastaan ja perustellut miksi olen päätöksiä tehnyt niin kuin olen. Ne eivät ole mukavimpia hetkiä päättäjänä, mutta nekin pitää kohdata."

Keskustan puheenjohtaja arvelee hallituskumppaneiden poissaolon selittyvän sillä, että turvealan ongelmat näyttäytyvät monista kaupunkilaisista kaukaiselta.

"Minulla on ollut sellainen olo, että Suomi on osalle hallituskumppaneista vieras. Suomi, jolle kotimainen energia on työn lähde. Minusta on itsestään selvää, että pitää huolehtia kotimaisuudesta ja turve on osa tätä."

"Keskustalle oli itsestään selvää, että meidän vastuupolitiikkoja oli paikalla. Se mielenosoitus oli hätähuuto maakunnista.

Hallituksen tekemään turveratkaisuun Saarikko on tyytyväinen.

"Tietenkin olen hyvilläni turveratkaisusta. Alan murros on nopea. Taloudellinen tuki on välttämätön. Se oli asia, mikä piti vaan hoitaa."

