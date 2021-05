Mikko Alatalo on pettynyt hallituksen liikennepolitiikkaan – "On aivan käsittämätöntä, ettei Suomi hakenut EU-rahaa pääradan remonttiin"

Jarno Mela

"Nykyään on paljon vaikeampaa lyödä läpi kuin 70-luvulla. TV-ohjelmat ovat levy-yhtiöiden hallussa ja niissä lähinnä kokataan ja pudotaan hevosen selästä", neljä Syksyn Säveltä voittanut Mikko Alatalo sanoo. Uusia lauluja ei soiteta eikä suoratoistopalveluilla tienaa, kun Alatalo taas osti ensiasuntonsa pelkillä levynmyyntituloilla.

Keskustan kansanedustajana vuodet 2007–2019 eli neljä kautta toiminut muusikko Mikko Alatalo on pettynyt hallituksen liikennepolitiikkaan. Raiteita pitäisi saada pohjoiseen, itään ja länteen ja tiestö kuntoon.

"On aivan käsittämätöntä, ettei Suomi hakenut EU-rahaa pääradan remonttiin. Itävalta on hakenut rahaa ja Ruotsi, joka rakentaa juuri nopeaa rataansa pohjoiseen. Suomelle olisi aivan elintärkeää päästä pohjoisen kautta mukaan samaan EU:n ydinverkkoon", Alatalo sanoo ja patistaa hallitusta EU-rahan hakuun syksyllä.

Helsingin ja Tornion yhdistävän pääradan korjaus nostaisi kulkunopeudet yli 200 kilometriin tunnissa ja auttaisi koko länsirannikon yritysmaailmaa syöttöliikenteen kautta.

"Helsingissä on sellainen harha, että se elättää muuta Suomea ja tuottaa kansantuotetta ja muu Suomi ei. Aika paljon viennistä tulee pääradan varrelta."

Alatalo tunnetaan taidoistaan tehdä lauluja mistä vain, ja nyt onkin valmistunut maakuntaliittojen tilaama ralli Päärata.

"Jatkan laulamalla siitä, minkä politiikassa aloitin tai mitä en saanut läpi", hän naurahtaa kotinsa aurinkoisella patiolla Tampereen Pispalassa.

"Yhtään Lex Alataloa ei tullut enkä saanut hillittyä muuttoliikettä, mutta jos olen lauluillani lohduttanut koti-ikävässä, sekin on hyvä. Liikenneministeri Anu Vehviläinen tosin sanoi, että jään historiaan kansanedustajana, joka on vielä saanut muutettua yksityistien valtiontieksi."

Tie on itäpirkanmaalainen Sappeenvuorentie, jolla on käyttäjämääräänsä suurempi merkitys matkailulle.



Ei Alatalo ole politiikkaa kokonaan jättänyt, sillä entinen eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja seuraa hallituksen ja keskustan liikkeitä silmä kovana. Politiikassa hän on vielä mukana Tampereen valtuutettuna, mutta ei asetu kesäkuun vaaleissa enää ehdolle.

Pääradan lisäksi Alatalo on suivaantunut tieverkon tilasta, sillä sen pitäisi olla kunnossa maakuntien elinvoiman ja metsäteollisuuden vuoksi.

"Kolmas on avohakkuilla pelottelu. Kemin tuleva biotehdas ei käytä avohakkuu- vaan kuitupuuta, jota saadaan metsiä harventamalla. Keskustan täytyy pystyä puolustamaan myös turvetuottajia heidän vaikeuksissaan."

Hallituksen Alatalo toivoo saavan Suomen velkaantumisen loppumaan ja työnteon kannattavaksi. Hän puolustaa aktivoivaa työttömyysturvaa, pienyritysten sivukulujen vähentämistä ja paikallista sopimista.

"Työmarkkinoiden uudistaminen on kipeä kysymys. SDP ja vasemmisto ovat vereslihalla ja ay-liike pitää kiinni vallastaan."



Alatalo on kotoisin Kiimingistä Pohjois-Pohjanmaalta. Hän kertoo oppineensa työnteon mallin ja ihmisten palvelemisen tärkeyden taksikuski-isältään Jaakolta ja maalaisliiton valtuutetulta Matti-papalta, joka jakoi köyhille niitä kunnan jauhoja, joista päätalokin kirjoitti.

Ainoa lapsi Mikko Alatalo on laulanut elämästä kaikilla käänteillä ja mausteilla.

"Siitä, kuinka ihmiset lähtevät maalta ja se siellä on tyhjää, siitä kun he tulevat kaupunkeihin, ihastumisesta ja rakkaudesta, erosta ja jättämisestä", Alatalo luettelee mainiten Yhdentoista virran maan ja muut Siirtomaa-Suomen laulut, Lähiörapsodian ja vaikkapa Ota minut syliin -balladin, jonka hän oli tehnyt ensimmäiselle vaimolleen Marjalle.

Onko aihetta, josta et olisi laulanut?

"Ei tule heti mieleen", hän vastaa tuumailtuaan tovin.

Alatalo hurahti kantri- ja rock-musiikkiin jo nuorena, ja oli Juice Leskisen ohella Suomen suosituin poppari 1970-luvulla kappaleilla Hasardihommia, Rokkilaulaja ja Maalaispoika.

Tyylikirjon laajennus iskelmiin ja lastenlauluihin sai osan artisteista ja alan mediasta kääntämän hänelle selkänsä vuosiksi, ja myös hänen maalaisvouhkaamistaan katsottiin oudoksuen. Pulmana on pidetty myös sitä, että hän hymyilee ja laulaa selvin päin – ja aika hyvin. Rappio olisi vedonnut enemmän.

"Olen kokenut koko maan puolustamisen sen Pohjois-Pohjanmaalta lähteneenä muusikkona tärkeäksi tehtäväkseni ja poliittinen tunnuslauseenikin on Leuhkoista eväistä: saako sitä Pohjan perukoilla asua kotonansa? Kehitys on mennyt niin, että vaikeaa se on, vaikka monipaikkaisuudesta puhutaankin. Helsingillä on riittävästi puolustajia."



Maaseutu kiinnostaa nyt, mutta Alatalo järjesti Farm aid -konsertin jo vuonna 1998. Hän sai siihen mukaan niin MTK:n kuin SAK:nkin ja väkeä paikalle niin paljon, että lihasoppa loppui kesken.

Hänestä on ristiriitaista, että ihmisten pitäisi matkustaa työn perässä, mutta samalla nostetaan liikkumisen hintaa.

"Keskusta ei saa hyväksyä polttoaineveron korotusta, sillä se on aivan myrkkyä maaseudulle ja tavarakuljetuksille, joista 90 prosenttia kulkee kumipyörillä. "

Lue myös:

Mikko Alatalo, 70, on tehnyt yli 700 laulua ja opettanut Kalle Palanderia laskettelemaan – "Onneni koostuu nyt pienistä asioista, perheestä ja oman palstan perunoista"