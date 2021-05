Keskustan Saarikko ei hyväksy metsäpolitiikkaan uusia kriteereitä — hallituskriisin hän sanoo vahvistaneen keskustan asemaa

Mauri Ratilainen

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko muistuttaa, että puoliväliriihi on paikka, missä haetaan hallituksen askelmerkit loppukaudelle.

Kun puoliväririihen kriisi saatiin ratkaistua, lähtivät hallituspuolueet vapun viettoon ja samalla nuolemaan haavojaan.

"Aika näyttää millaisiksi hallituspuolueiden välit muotoutuvat. Minun ja pääministeripuolueen keskusteluyhteys on hyvä", arvioi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

"Mitä tulee jatkoon, en ennakoi tästä helppoa polkua. Se on aina näkemysten yhteensovittamista. Keskusta teki oman roolinsa selväksi. Aion jatkossakin pitää esillä alueiden ja yrittäjien asiaa."

Keskustan puheenjohtaja tietää puolueensa olevan edelleen osa punamultahallitusta, jolla on vahva vasemmistolainen leima. Saarikko tunnustaa, että hallituksen suunta ennen puoliväliriihtä oli liian vasemmistolainen. Lisävelan ottamiseen ja velaksi eläminen on vaikea pala keskustalle.

"Päähallituspuolueiden akseli tässä tuli testatuksi. Ymmärrys keskustan ja SDP:n välillä toisistaan kirkastui. Minusta keskusta oli uudistushaluisempi kuin SDP. Keskustalla oli myös tiukempi linja suhteessaan velkaan."

"Hyvin mielelläni olisin ottanut vastaantulon hallituskumppaneilta vähän helpommalta kuin näin rytisten ja monien kriisipäivien kanssa. Edessä olisi ollut uudet vaalit. Se vaikutti ratkaisuun."

Annika Saarikon mielestä keskustan asema hallituksessa on nyt vahvempi kuin ennen.

"Tottakai tässä näkyy ja kuuluu se, että hallituksessa on viisi puoluetta. Keskustalla oli isoja näkökulmaeroja sekä vihreisiin ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuudessa ja toisaalta näkökulmaeroja vasemmistoon työllisyydessä ja taloudessa. En yritäkään peitellä niitä eroja."

"Mutta maa tarvitsee hallituksen ja keskusta on osa sitä. Ilman keskustaa riihen painotukset olisivat toisennäköisiä."

"Puoliväliriihi on paikka, missä haetaan hallituksen askelmerkit loppukaudelle. Keskusta otti tämän tosissaan. Talous- ja työllisyyskannat eivät voineet tulla muille yllätyksenä."

Keskustan puheenjohtaja ei lupaa, että keskusta tyytyisi jatkossakaan mukisematta osaansa. Hallituksessa pysyminen ei ole itsestäänselvyys.

"Aikooko keskusta olla jatkossa osa hallitusta? Vastaan samalla tavalla kuin ennen puoliväliriihtä: asiat ratkaisee."

Myös presidentti Sauli Niinistön tiedetään keskustelleen hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa puoliväliriihen kriisiydyttyä.

"Tiistain aikana kävin keskustelun presidentin kanssa. Se ei ollut mitenkään tavatonta. Olen hänen kanssaan vaihtanut aiemminkin ajatuksia. Julkinen keskustelu hallituksen ympärillä kävi kuumana. Osaltani kerroin hänelle tilanteen."

Kysyttäessä Saarikolta kuka otti yhteyttä ja keneen ja käytiinkö yöllisiä keskusteluita, vastaus tulee jämäkästi:

"Mistään yöllisistä keskusteluista ei voi puhua. Olen käynyt aikaisemminkin hänen kanssaan yhteiskunnallista sananvaihtoa. Selitin hänelle tilanteen."

Saarikko ei halua avata ottiko Niinistö häneen yhteyttä.

"Sanon vain, että kävin keskustelun hänen kanssaan. Tämä on nyt niin monta kertaa kerrottu medioissa ja kuka kenellekin soitti."

Keskustan puheenjohtaja kertoo saaneensa paljon yhteydenottoja, joissa toivottiin vakautta.

"En kadu sitä, että tämä keskustelu viritettiin näin äärimmilleen. Vaikka maassa on hallitus, joka on toimintakykyinen, niin sillä on sisällään hyvin erilaisia näkökulmia. Keskustan ääni on se ei-vasemmistolainen ääni hallituksessa."

Viikon muista ajankohtaisista asioista Saarikko kommentoi Maaseudun Tulevaisuudelle EU:n taksonomia-suunnitelmaa.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko haluaa Suomen pitävän kiinni omasta metsäpolitiikastaan, vaikka EU haluaa säädellä entistä enemmän valtioidensa kansallista metsäpolitiikkaa. "Suomi ei voi yksin kaataa taksonomia-asetusta."

Hänen mielestään Suomen onkin vaikutettava asiaan niin kauan kuin se on mahdollista.

”Suomen koko hallitus on tehnyt valtavasti töitä sen eteen, että EU:n kestävän rahoituksen asetus olisi Suomen näkökulmasta kestävä. Tähän liittyy metsäpolitiikan lisäksi vesivoima, bioenergia ja ydinvoima.”

"Meille on tärkeää, että metsäpolitiikkaan ei tuoda uusia kriteereitä niiden päälle, joita on jo olemassa. Tiedän, että valtiovarainministeri Vanhanen on työskennellyt asian parissa ja muun muassa puhunut komissaarin kanssa. Myös pääministeri on ollut aktiivinen asiassa.”

Keskustan puheenjohtaja iloitsee myös kehysriihessä läpi saadusta päätöksestä metsärahoihin liittyen.

”Keskustalle tärkeää kotimaisen omistajuuden puolustamista oli myös, että metsärahastojen mahdollisuutta hyödyntää metsävähennystä tilkitään. Suomalainen kestävä metsänhoito on perustunut perhemetsänomistukseen ja tästä haluamme pitää kiinni.”