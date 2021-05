Äänestys elpymispaketista todennäköisesti siirtyy – eduskunnan puhemiesneuvosto päättää ajankohdasta myöhemmin tänään

Syynä viivästykselle on, että puhujalistalla on yhä jäljellä puheenvuoropyyntöjä.

Kalle Keskinen

Äänestys EU:n elpymispaketista todennäköisesti siirtyy ja voi venyä jopa ensi viikolle.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavolan mukaan on hyvin epätodennäköistä, että paketista äänestetään tänään. Syynä viivästykselle on, että yömyöhään eduskunnassa käsitellyssä asiassa puhujalistalla on yhä jäljellä puheenvuoropyyntöjä.

"Voidaan esimerkiksi siirtää tiistaille äänestys, kun tilanne on tämä. Puhujalista täytyy kuitenkin käydä loppuun."

Puhujalistalle jäi Paavolan mukaan yhdeksän puheenvuoroa. Hän huomauttaa, että myös uusia vuoroja voidaan varata.

Pääsihteeri arvioi, että edustajat on helpompi saada koolle laajalla joukolla tiistaina kuin arkiviikon katkaisevan helatorstain jälkeen. Äänestys voi Paavolan mukaan siirtyä myös perjantaille, jolloin se pysyisi tällä viikolla. Hän huomauttaa, että viime kädessä asiasta päättää puhemiesneuvosto.

Puhemiesneuvoston on tarkoitus kokoontua juuri ennen kello kahta, jolloin asian käsittely on jatkumassa uudessa täysistunnossa.

STT ei tavoittanut eduskunnan puhemies Anu Vehviläistä (kesk.) kommentoimaan asiaa aamupäivällä. Hän johti eduskunnan täysistuntoa, kunnes keskeytti asian käsittelyn eduskunnassa puoli viideltä aamuyöllä. Puoli kahden jälkeen kaikki pidetyt puheenvuorot olivat paketin hyväksymistä vastustavien perussuomalaisten kansanedustajien pitämiä.

Todennäköisestä lykkäyksestä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.