Video: Näin Petteri Orpo ottaa kantaa susien metsästykseen ja siihen, pitääkö joka kunnassa olla terveyskeskus

Jaana Kankaanpää

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo täydentäisi lähiopetusta valvotulla etäopetuksella, jotta oppilaspulasta kärsivät pienet koulut voisivat jatkaa toimintaansa.

Petteri Orpon mukaan hallituksen kannattaisi tehdä laaja selvitys monipaikkaisuudesta. Vasta sen jälkeen voi linjata, pystyykö kunnallisveron tuotot jakamaan kahden kunnan kesken.

"Jos perhe haluaa asua osan vuodesta pääkaupunkiseudulla ja osan vuotta vaikkapa Pohjanmaalla, kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi lasten päivähoito, varhaiskasvatus, koulu ja terveyspalvelut", Orpo sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja on ilahtunut, että koronapandemia on vihdoin saanut ihmiset innostumaan etätöiden tekemisestä. Hänen mukaansa turvallisella ja rauhallisella maaseudulla on edellytykset nousta uuteen kukoistukseen.

Alakoululaisen koulumatka saa olla pisimmillään 2,5 tuntia päivässä ja yläkoulukoululaisen 3 tuntia päivässä. Orpo ei muuttaisi nykylainsäädännön kirjausta, mutta tavoite pitää olla se, että erityisesti pienellä lapsella koulu on mahdollisimman lähellä kotia.

"Jatkossakin perusopetuksen päämenetelmä on lähiopetus. Opettajan täytyy nähdä ja kohdata lapsi, jotta hän onnistuu työssään."

Silloin kun koulumatkat esimerkiksi Lapissa kasvavat pienelle lapselle tolkuttoman pitkiksi, osa opetuksesta voitaisiin tarjota etäyhteydellä kotiin, Orpo ehdottaa.

Lähituottajia tulisi suosia kunnan elintarvikehankinnoissa. Orpon mukaan hankintalaki antaa siihen mahdollisuuden.

"Tämä pitäisi olla itsestään selvää jokaisessa Suomen kunnassa, mutta ei valitettavasti ole. Meidän on annettava arvoa sille, että ruoka on lähellä tuotettua, kestävää, turvallista ja puhdasta. Lähiruuan suosiminen tuo myös tuloja paikallisille tuottajille."

Kunta ei saa hyötyä taloudellisesti yksityisen maan pakkolunastuksista. Petteri Orpo korostaa, että kokoomus puolustaa vahvasti omaisuudensuojaa.

"Jos kunta tai kaupunki yleisen merkittävän edun vuoksi joutuu menemään pakkolunastukseen, maanomistajan pitää saada silloin korvaukseksi markkinaehtoinen hinta."

Kokoomuksen puheenjohtajan mielestä lääkäripalvelu pitää olla saatavissa jokaisen kunnan alueella. Susien kaatolupapäätösten siirtämistä kunnille Orpo ei kannata. Sen sijaan hän liputtaa susien kannanhoidollisen metsästyksen puolesta.

Keskustojen näivettyminen koskee sekä isoja kaupunkeja että pieniä maalaiskuntia, kun kauempana kylänraitista sijaitsevat hypermarketit ovat vallanneet alaa. Tämä huolestuttaa Turussa asuvaa ja Puolangalla mökkeilevää Orpoa.

"Kuntien olisi kaavoitettava kauppapaikat osaksi tiivistä keskustaa."

Orpo kannattaa ajatusta, että kunnat voisivat omalla päätöksellään taata peruspalveluiden saatavuuden myös englannin kielellä. Tämä olisi yksi keino houkutella ulkomaalaisia osaajia Suomeen. Esimerkiksi kunnantalon neuvonta- ja yrityspalvelut sekä kouluopetuksen voisi saada englanninkielellä.

"Suomalaiset ovat niin kielitaitoista väkeä, että se ei vaatisi valtavaa työntekijöiden palkkausta."

Kokoomusjohtaja ei kuitenkaan tekisi englannista virallista kieltä, koska kaikki Suomen kunnat eivät millään pysty takaamaan englanninkielistä palvelua.

Suomessa on kaksi kansalliskieltä, joilla on tarjottava palvelut. Englanninkielinen palvelu on hyvä vetovoimatekijä esimerkiksi kansainvälistymiseen tähtääville yrityksille, mutta kansalliskieleksi en sitä nostaisi", Orpo sanoo.