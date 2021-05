Valtiovarainministerinä keskiviikkona aloittava Annika Saarikko haluaa eroon litroihin perustuvasta autoilun verotuksesta – "Se on ollut pitkien teiden päässä oleville huono malli aina"

Mauri Ratilainen

Keskustan Matti Vanhanen ja Annika Saarikko kertoivat ministerivaihdoksesta Maaseudun Tulevaisuuden yhteishaastattelussa.

Kun Annika Saarikko saa haltuunsa valtiovarainministerin salkun häntä odottaa melkoinen savotta.

"Elämme vielä koronan jälkihoidon aikaa. Tarvitsemme tukitoimia, jotka liittyvät edelleen yrityksiin. Nyt on kuitenkin aika palata niihin haasteisiin, jotka meillä on hoidettavana koronasta huolimatta."

Suurin tarve puolueella ja sen puheenjohtajalla on saada maan talous raiteilleen.

"Työtä tehdään vuosikymmenen tähtäimellä. Kaikkein isoin asia on saada aikaiseksi hahmotelma siitä mistä Suomen kasvu tulevaisuudessa löydetään. Siihen välineinä ovat t&k-toiminnan lisääminen ja työvoiman saatavuudesta huolehtiminen."

"Myös yritysten vakavaraisuutta pitää vahvistaa aina maatiloista pörssiyrityksiin saakka. Näin voidaan myös tulevaisuudessa saada hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja kuntoon. Minun maailmassani hallitukset eivät tuo työpaikkoja, vaan yritykset luo niitä."

Tähän liittyy Saarikon mukaan myös monille vaikea työperäisen maahanmuuton kysymys.

"Meidän pitää hyväksyä, että ulkomailta tulee työvoimaa. Samalla myös perhepolitiikkaa pitää vahvistaa, mutta se ei tuo työvoimaa niin nopeasti kuin olisi tarve. Tämä maa tarvitsee työvoimaa ulkomailta."

Saarikko on huolissaan myös hyvinvoinnin rahoittamisen kannalta väärään suuntaan menossa olevasta väestöjakaumasta.

"Syntyvyyttä täytyy nostaa. Perhepolitiikka on mitä suurimmassa märin talouspolitiikkaa. Eikä siitä puhuminen ole helppoa, saatikka kiitollista."

Puheenjohtaja Saarikon mukaan puolueella on myös muutamia muita sisältötavoitteita, joita hän aikoo viedä hallituksessa eteenpäin. Yksi näistä on valtiohallinnon sisällä etätyökulttuurin lisääminen.

"Tästä on tulossa jotain uutta, joka vaikuttaa suomalaiseen kulttuuriin. Tulevaisuudessa työikäisistä ihmisistä selvästi aikaisempaa suurempi osa viettää arkipäiviä eri puolilla Suomea. Suunta on pois konttoreilta ja kaupunkien keskustoista."

Keskustan tavoitteena on myös viedä eteenpäin liikenteen verotuksen muutosta.

"Muutos antaa mahdollisuuden siihen, että päästäisiin eroon litroihin perustuvasta verotuksesta, joka on ollut pitkien teiden päässä oleville huono ja epätasa-arvoinen malli aina."

Kun Matti Vanhaselta kysyy taakse jäävästä vuodesta ja valtiovarainministerin tehtävästä, hän tunnustaa tehneensä havaintoja hallituksen työskentelystä ja poliittisesta kulttuurista. Poliittinen kulttuuri on muuttunut niistä ajoista, kun Vanhanen oli pääministerinä.

"Suomi tarvitsee toimintakykyisiä enemmistöhallituksia. Poliittinen elämä on muuttunut minun poliittisen urani aikana aika paljon. Puolueet on menneet syvälle nurkkiin. Yhä vaikeampi on löytää oikeaa enemmistöä eduskunnassa. Että olisi ideologinen arvopohja ja ymmärrys."

"Näissä olosuhteissa tarvitaan riittävän voimakas maltillinen keskusta, joka pystyy rakentamaan kompromisseja näiden äärikulmien kanssa."

Siinä venytyksessä ja puristuksessa on Vanhasen mukaan maltillisen keskustan vaikea pitää omaa profiiliaan niin, että sille riittää kannatusta.

"Kannatus uhkaa keskipakoisvoimalla paeta nurkkiin. Kannan syvää murhetta siitä, että onko nykyisessä ilmapiirissä edes löydettävissä enemmistökoalitioita. Vai onko kyse pakkoavioliitoista, että jonkun on uhrauduttava."

Saarikko kiittää Vanhasta yhteistyöstä ja tuesta.

"Mä oon tullut keskustaan Matti Vanhasen puheenjohtaja-aikana. Silloin puhuttiin, että keskustalaiset ovat ahkeria ihmisiä, jotka kasvattavat lapsensa, siivoaa pihansa ja pitää huolta lähimmäisistään. Semmoisten ihmisten keskustaa mä haluan johtaa."

Lue lisää aiheesta:

Matti Vanhanen luopuu valtiovarainministerin paikasta ensi viikolla – Saarikko tarttuu tehtävässä tulevaan budjettiin