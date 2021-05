Stockmannin kaupasta jo viidennes tehdään verkossa: "Meitä on sodan aikaan pommitettu – kyllä tästä koronasta selvitään"

Jarno Mela

Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen muistuttaa, että tavaratalo on selvinnyt historiansa aikana monesta murroksesta.

Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen muistuttaa, että tavaratalossa on totuttu selviämään muuttuvissa olosuhteissa.

"Meitä on sodan aikaan pommitettu. Me on käyty monenlaisia aikoja historian saatossa läpi. Kriisit opettavat. Kaiken uuden tuleminen vaatii sopeutumista ja vauhti on kova. Mutta sen uskallan jo sanoa, että kyllä tästä koronasta selvitään. Stockmann selviää."

Stockmannin pelastajaksi värvätyn Latvasen suusta lausunto on kovaa kamaa.

"Olen aina sanonut, että kaikissa kriiseissä tulee myös mahdollisuuksia. Niihin mahdollisuuksiin pitää heittäytyä."

"Stocka on yli vuosisadan ajan joutunut muuttumaan ympäröivän yhteiskunnan ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Nyt eletään varmasti taas yhtä sellaista murrosta. Korona on vaikuttanut meidän kaikkien ostokäyttäytymiseen. Kukaan meistä ei tiedä mikä pysyvä vaikutus tällä kaikella meihin on."

Stockmannilla katsotaan tulevaan toiveikkaina. Verkkokauppa on juuri uusittu ja viidennes liikevaihdosta tehdään jo siellä.

"Palvelemme asiakkaita niin Torniossa kuin Helsingissä. Aiomme jatkossakin olla helsinkiläisten olohuone, mutta tarjoamme palvelumme koko Suomeen."

Virtuaalisessa asioinnin kehityksessä on nähty suuri loikkaus.

"Meidän verkkokaupassa yli kuusikymppiset on toiseksi suurin asiakasryhmä. Digitaalisuus on tullut jo äidinmaidossa nuoremmalle sukupolvelle, mutta myös me vanhemmat on opittu. Korona pakotti."

Stockmannin toimitusjohtaja on seurannut kuluttamisen trendejä tarkasti. Koronan seurauksena kansalaisilla on rahaa säästössä ja halua ostaa jotain. Kulutus on suuntautunut kotiin ja vapaa-aikaan.

"Pikkujouluvaatteet jäivät ostamatta, nyt halutaan mukavuutta. Teams-palaverissa istutaan bokserit jalassa, mutta kauluspaita päällä. Kotiin ja vapaa-ajalle halutaan mukavia vaatteita."

Vaikka Stockmann myi Herkkunsa, Latvanen seuraa ruokakauppaa kiinnostuksella. Koronan tuoma kotiruuanlaittobuumi näkyi vuosi sitten tavaratalossakin.

"Paistinpannut ja kattilat myytiin hetkessä loppuun. Nyt kaikki ruoanlaiton hifistelyyn liittyvä kiinnostaa. Ostetaan savustimia, pitsauuneja ja entistä suurempia grillejä, jotka alkavat olla miniravintoloita. Kun ravintolaan ei ole päästy, halutaan osata itse ja kutsua ystäviä kylään syömään. Ihmiset kaipaavat sosiaalisia kontaktejaan. Yhdessä syömistä on ikävä."

Myös leipomistarvikkeiden kysyntä on kovempaa kuin koskaan.

"Nyt on trendikästä keräillä erilaisia juuria. Muutama vuosi sitten harva tiesi, mitä juureen leipominen on. Nyt leipomisesta on tullut suosittua. Itsekin olen kokeillut juureen leipomista."

Latvasta kiinnostaa myös ruokakaupan ottama digiloikka. Kotiin voi tilata mitä vain.

"Ravintolat ja kaupat ovat kehittäneet uudenlaisia palveluita. Esimerkiksi Lapissa mökeille toimitetaan niin kauppakassit kuin valmiit ruuat. Mökkipaikkakunnilla on nyt suuri tilaisuus ottaa kehityksestä osansa."