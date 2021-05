Video: Jussi Halla-aho vastaa MT:n pikatenttiin – "Kynnyksen pakkolunastukseen pitää kaikissa tapauksissa olla äärimmäisen korkea"

Pitäisikö kunnallisveron tuotto jakaa vakituisen asuinkunnan ja toisen asuinkunnan kesken?

"Tästä asiasta ei ole tullut konkreettista yksityiskohtaista esitystä, joten sen kommentoiminen on hankalaa. Jollain tavalla pitää kuitenkin ratkaista se ongelma, että ihmiset nykyään Suomessa hyvin usein tekevät työuransa yhdessä kunnassa ja maksavat veroja sinne ja saattavat eläkepäivinään muuttaa toiseen kuntaan. Tämä aiheuttaa vääristymän kuntien tulojen ja menojen välille. Tähän pitää löytää ratkaisu, mutta se, mikä tekninen ratkaisu on, on toissijaista"

Saako kunta hyötyä taloudellisesti yksityisen maan pakkolunastuksista?

"Kuntien tehtävä ei ole tehdä voittoa. Kynnyksen yksityisen omaisuuden pakkolunastukseen pitää kaikissa tapauksissa olla äärimmäisen korkea, mutta ei sitä voida kategorisesta sulkea pois, sillä on olemassa tilanteita, joissa yhteiskunnan kokonaisetu on niin painava, että tällaisiinkin toimenpiteisiin joudutaan. Se on kuitenkin tehtävä lainsäädännöllisesti niin vaikeaksi, että se ei johda väärinkäytöksiin, joissa kärsijänä on tavallinen maanomistaja."

Mikä on alakouluoppilaan pisin hyväksyttävä koulumatka, entä lukiolaisen?

"Ei siihen voi mitään selkeää minuutti- tai tuntimäärää asettaa. Meillä on valtavia eroja, maantieteellisiä eroja ja väestöpohjaan liittyviä eroja erimaakunnissa ja eri puolilla maata. Tietenkin on täysin sietämätön ajatus, jos lapset joutuvat istumaan monta tuntia päivässä koulubussissa."

Pitääkö lääkäripalvelu olla saavutettavissa oman kunnan alueella?

"Vastaus riippuu siitä, minkä kokoinen kunta on kyseessä maantieteellisesti. Asiakkaanhan kannalta tärkeintä on, että palvelut ovat kohtuullisen etäisyyden päässä ja se, ovatko ne oman kunnan puolella vai naapurikunnan puolella ei liene kovin tärkeää."

Tuleeko kunnan suosia lähituottajia elintarvikehankinnoissa?

"Ehdottomasti tulee, ja niin tulee kaikissa muissakin hankinnoissa. On täysin järjetöntä, että Suomeen tuodaan perunoita puolasta kouluruokailuun tai henkilöstöruokailuihin tai katukiviä Kiinasta tai vastaavaa. Meillä on kilpailutusta koskeva eurooppalainen ja kansallinen lainsäädäntö, mutta paljon voidaan tehdä sillä että painotetaan hankintakriteereissä esimerkiksi hankinnan kokonaisekologisuutta huomioimalla myös kuljetusetäisyydet."

Pitäisikö päätösvalta susien kaatoluvista siirtää kunnille?

"Onko kunta oikea paikka vai onko se maakunta? Selkeästikin päätöksenteon keskittäminen petopolitiikassa Helsinkiin johtaa siihen, että päätöksentekijöiden perspektiivi petoasioihin on aivan toisenlainen kuin niillä eläinten kasvattajien tai ylipäänsä maaseudun ihmiaillä, joita tämä ongelma koskee."