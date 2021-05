Presidentin kansliapäällikkö vaihtuu: Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala aloittaa elokuussa

LEHTIKUVA / HANDOUT / MATTI PORRE

Haukkala aloittaa tehtävässä elokuussa.

Presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt Tampereen yliopiston professorin Hiski Haukkalan presidentin kanslian kansliapäälliköksi. Haukkala aloittaa tehtävässä elokuussa.

Nykyinen kansliapäällikkö Jukka Siukosaari siirtyy syyskuun alussa Suomen Lontoon-suurlähettilääksi.

Haukkala on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja on työskennellyt Tampereen yliopistolla kansainvälisen politiikan professorina vuodesta 2018. Haukkala on aiemmin toiminut presidentin kansliapäällikkönä puolen vuoden ajan vuoden 2018 alussa. Hän on toiminut myös Niinistön ulkopoliittisena neuvonantajana vuosina 2016–2017.

Haukkalalla on myös työkokemusta ulkoministeriöstä ja Ulkopoliittisesta instituutista.

Myös Niinistön kotimaan asioiden neuvonantaja vaihtuu, kun nykyinen erityisavustaja Juuso Rönnholm siirtyy BusinessOulun yhteyspäälliköksi. Rönnholmin paikalla aloittaa heinäkuussa OP-ryhmän johdon neuvonantaja Tuomas Telkkä.