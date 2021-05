Juha Pylväs keskustan eduskuntaryhmän johtoon

50 -vuotias Pylväs on toisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiirissä.

Johannes Erkkilä

Juha Pylväs on kone- ja maatalousyrittäjä.

Keskustan eduskuntaryhmä on valinnut johtoonsa Juha Pylvään, kerrotaan keskustan verkkosivuilla. Ylivieskalainen Pylväs on toisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä. Ammatiltaan Pylväs on kone- ja maatalousyrittäjä. Hän toimii myös Ylivieskan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Eduskuntaryhmän päätös oli yksimielinen, eli Pylväälle ei esitetty vastaehdokkaita.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikka vapautui eilen, kun aiempi ryhmänjohtaja Antti Kurvinen valittiin uudeksi tiede- ja kulttuuriministeriksi. Tämä salkku puolestaan vapautui puolueen puheenjohtajalta Annika Saarikolta, joka siirtyi valtiovarainministeriksi.

Tasavallan presidentti nimitti Saarikon ja Kurvisen virkaansa aiemmin tänään.

Lue lisää:

Saarikko aloitti valtiovarainministerinä ja Kurvinen tiede- ja kulttuuriministerinä

Kommentti: Kun talokin on valmis, Vanhanen voi mennä

Naiset ovat vahvoilla keskustan ryhmäjohtoon, Eeva Kalli: "Kyllä harkitsen asiaa"