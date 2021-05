MT-kysely listasi kolme suosituinta hallituspuoluetta – ”Halu siihen, että perussuomalaiset olisivat yhtenä kolmesta puolueesta hallituksessa, on kasvanut Etelä-Suomessa selvästi"

Jaana Kankaanpää

Suomen seuraavaa hallitusta aikanaan kokoavat poliitikot kävelevät jälleen tästä oviaukosta Säätytaloon.

Perussuomalaisten suosio mielipidekyselyissä näkyy siinä, että puolue halutaan nähdä kantamassa vastuuta maan hallituksessa. Nyt 31 prosenttia MT-kyselyyn vastaajista haluaa puolueen hallitukseen. Vuoden 2019 vastaavassa kyselyssä luku oli 19 prosenttia, mikä teki siitä vasta seitsemänneksi suosituimman hallituspuolueen.

Maaseudulla asuvien suomalaisten kolme suosituinta hallituskumppania ovat nyt perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta. MT:n kyselyssä perussuomalaisten saama prosenttiosuus on 39.

Kaupunkimaisissa kunnissa 32 prosenttia vastaajista vastaa perussuomalaisten olevan kolmen suosituimman hallituspuoleen, sen edelle menevät SDP ja kokoomus.

Pääkaupunkiseudulla ja taajaan asutuissa kunnissa perussuomalaiset ei yllä kolmen mieluisimman ryhmään.



Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi puolueensa olevan valmis hallitusneuvotteluihin perussuomalaisten kanssa (MT 21.5.).

”Tässä näkyy tiettyä lähentymistä gallupinkin luvuissa näiden kahden puolueen kesken. Esimerkiksi juuri metsäpolitiikka on vaikea ja erittäin merkittävä kysymys suomalaisille”, sanoo Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari MT:lle.

”Metsän hiilinielukykyä arvioiva lulucf-asetus nähtiin ongelmallisena. Silloista neuvottelutulosta pidettiin torjuntavoittona, mutta sama asia nousee uudestaan esiin EU:ssa. Miten metsiä tulkitaan hiilensitomisen kannalta? Erilaisia näkemyksiä metsien käyttöperiaatteista on myös kotimaassa.”

Ruostetsaari näkee, että vastaajien halukkuus kokoomuksen ja perussuomalaisten mukanaoloon hallituksessa on kasvanut ja kiinnostus SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton koalitioon on vähentynyt.

”Halu siihen, että perussuomalaiset olisivat yhtenä kolmesta puolueesta hallituksessa, on Etelä-Suomessa kasvanut selvästi. Sama näkyy myös Länsi-Suomessa.”

Ruostetsaari arvioi keskustalaisten halukkuuden SDP:n kanssa hallitukseen hiipuneen kahdessa vuodessa selvästi, 53 prosentista 28:aan.

”Keskustan kipuilu on lähtöisin siitä, kun on pohdittu, onko puolue oikeassa seurassa. Puolueen identiteettikeskustelu on vielä kesken. Kysymys on siitä, onko keskusta punamulta- vai porvaripuolue.”

Porvariblokille löytyisi Ruostetsaaren mukaan talouspolitiikasta yhteinen nimittäjä. ”Perussuomalaiset on siirtynyt oikealle, ja keskustassa on edelleen kannatusta sipiläläiselle talouskuripolitiikalle. Kokoomus puolestaan on esittänyt puheenvuoroja sosiaalietuuksien leikkauksista.”

”Keskusta ei niinkään ole julkisuudessa puhunut veroalen puolesta, perussuomalaiset ja kokoomus kyllä. Iso kysymys olisi EU- ja maahanmuuttopolitiikka ja se, miten luotettavana perussuomalaisia näissä asioissa pidetään.”

Kuinka todennäköinen on SDP:n, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus?

”Ideologisesti tämä hallituspohja olisi epäyhtenäinen. Vaikka SDP:llä ja kokoomuksella on pitkä kokemus hallitusyhteistyöstä, ne ovat nykyisin ideologisesti aiempaa kauempana toisistaan”, Ruostetsaari sanoo.

”SDP:tä voi arveluttaa yhteistyö perussuomalaisten kanssa, koska Jussi Halla-­ahon puheenjohtajakaudella puolue on siirtynyt talouspolitiikassa oikealle kokoomuksen suuntaan. Kokoomusta arveluttaa SDP:n tavoin perussuomalaisten arvokonservatismi, maahanmuuttopolitiikka ja EU-politiikka.”

”Vaikka tämä hallituspohja olisi ideologisesti epätodennäköinen, Suomessa on totuttu tekemään pragmaattisesti ’epäpyhiä’ hallituskoalitioita, joiden osapuolten tavoitteet ovat jopa kaukana toisistaan. Voi jopa kysyä, onko perussuomalaisilla halua hallitukseen, jossa se joutuisi tekemään, kuten Sipilän hallituksessa, kannattajille vastenmielisiä kompromisseja. Ennustaminen on siis vaikeaa.”

Kantar TNS Agrin kyselyyn osallistui 1 032 kansalaista 30.4.–5.5. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

