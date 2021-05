Leppä: Marin on oikeassa, Suomi pitää kiinni omasta metsäpolitiikasta eikä hyväksy komission metsäehdotuksia

Kuvat: Jaana Kankaanpää, Lari Lievonen, Valtioneuvoston kanslia / Kuvitus: Juho Leskinen

Hallituksessa humisee: Jari Leppä kannattaa Sanna Marinin metsäpuheita, Krista Mikkonen on eri linjoilla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ajaa EU:ssa metsäasioissa Suomen virallista kantaa, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

"Olen tyytyväinen, että pääministeri Marin on pitänyt EU:n kentillä esillä metsäasiaa ja puhunut metsien käytön puolesta. Suomen hallitus tai ainakin sen enemmistö ajaa omasta metsäpolitiikasta kiinni pitämistä, ja tähän on saatu vahva selkänoja eduskunnalta", Leppä kommentoi torstaina Brysselistä MT:lle.

Hallituksen sisällä on kuitenkin ilmiselvästi erilaisia näkemyksiä EU:n metsäpolitiikkaan.

"Niin näkyy olevan", Leppä toteaa ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) ajatuksista. Mikkonen katsoo, ettei EU-komission vihreän rahoituksen kriteeristö ole riittävän kunnianhimoinen ja että Marinin ja Ruotsin pääministerin yhteinen huolikirje Brysseliin kriteerien liiallisesta tiukkuudesta ei edusta Suomen kantaa tasapainoisesti.

"Se on erittäin kunnianhimoinen, mutta samalla on otettava huomioon esimerkiksi taloudellinen kannattavuus. Täytyy muistaa, että metsät ovat suurimmat nielut ja niillä korvataan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä", Leppä vastaa.

"Mitä yhtenäisempi Suomen viesti on, sitä parempi, sillä metsä on meille niin ratkaisevan tärkeä. Pääministeri on ihan oikeassa ja määrittelee hallituksen kannan. Linja on paalutettu jo hallitusohjelmassa."

Suomen lopullinen kanta määritellään tuonnempana, sillä palapelissä on monta soviteltavaa osaa: maatalousuudistus (cap), uusiutuvan energian direktiivi, lulucf, metsästrategia, taksonomia ynnä muita, Leppä luettelee.

Hän oli torstaina Brysselissä maatalousministerien kokouksessa, jossa metsäasioista puhuttiin juuri cap-uudistuksen neuvotteluiden lomassa.

Kaavaillulle vihreän rahoituksen kriteeristölle Leppä ei lämpene lainkaan.

"En pidä sitä lainkaan hyvänä, se monimutkaistaa hallintoa ja lisää metsänomistajien byrokratiaa. Komission ehdotuksia ei voi hyväksyä tällaisenaan. Emme ylipäätään halua, että komissio menee strategiatasoa syvemmälle metsäpolitiikassa, vaan sen on säilyttävä kansallisissa käsissä. Tässä on oltava todella tarkkana."

Ymmärretäänkö siellä EU:ssa Suomen kantaa?

"Esimerkiksi Ruotsi ja Itävalta ovat samoilla linjoilla, ja pidämme asiaa ja metsien merkitystä jatkuvasti esillä."

