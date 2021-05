Järvenpään taloudenpito suututti Remontti-Reiskan ja sai vastaamaan myöntävästi ehdokaskosiskeluihin – "Olen karttanut politiikkaa, kun olen niin suorapuheinen"

Vaalimainoksessa on kuitenkin lapio eikä kirves? "Talouden vuotava pohja on luotava umpeen."

Eija Mansikkamäki

Jorma Piisinen pystytti vaalimainostaan pellolle maanomistaja Reijo Nybäckin avustuksella.

Kuntavaalit pidetään 13. kesäkuuta, ennakkoäänestys on meneillään ja vaalimainoksiakin on saanut nostella esiin perjantaista 14. toukokuuta lähtien.

Järvenpäässä Tuusulanjärven rantamaisemissa lepattaa jättimäinen lakana, jota kaksi miestä kiinnittää tuulessa telineeseen. Lakanalla leviää tuttu hymy: sehän on Remontti-Reiska!

Mies on telineen juurella ja lakanan alla itse teossa.

"Olen ensi kertaa mukana vaaleissa", Jorma Piisinen, 61, huikkaa ja kertoo lisää jälkeenpäin.

"Olen karttanut politiikkaa ja perustellut sen sillä, että olen niin suorapuheinen, ettei moni tykkää. Mutta nyt olen kyllästynyt tähän poliittiseen tilanteeseemme, joka maassa ja kunnissa vallitsee. Jonkunlaista rotia pitää saada, ettei rahaa jaeta holtittomasti joka paikkaan."

Vaalimainoksessasi on kuitenkin lapio eikä kirves?

"Se olisi ollut turhan provosoiva. Lapio tarkoittaa, että talouden vuotava pohja on luotava umpeen. Esimerkiksi tämä Järvenpään tilanne on niin surkea, että se täyttää kohta kriisikunnan kriteerit ja joutuu valtion holhoukseen. Kiinteistövero on tapissa, 20,25 prosentin kuntavero aiotaan nostaa ensi vuonna 20,50 prosenttiin ja kuntalaiset maksavat erilaisia piiloveroja."

Naapurikunta Keravalla veroäyri on 19,25 ja Tuusulassa 19,75 prosenttia.

Piiloveroilla Piisinen tarkoittaa esimerkiksi veden hintaan esitettyjä "huimia" hinnankorotuksia, joita on perusteltu vesi- ja viemäriverkoston uusimistarpeilla.

"Järvenpään Vesi maksaa emoyhtiön myöntämästä pääomalainasta kuuden prosentin korkoja. Minusta se on aika paljon näin nolla-korkojen aikaan. Sillä pönkitetään kaupungin huonosti hoidettua taloutta.”

Piisistä on kosiskellut "aika monikin puolue useisiinkin eri vaaleihin", mutta vasta nyt tärppäsi.

"Perussuomalaiset on minun näköiseni puolue. Olen yrittäjä ja yrittäjäperheestä ja se vastaa ajatusmaailmaani. Minusta ensin pitää saada omat asiat kuntoon ja sen jälkeen voidaan auttaa muita, jos rahaa riittää."

Leipätyönään Piisinen rakentaa edelleen taloja.

"Yksi uudiskohde on aloitettu juuri, ja kun alussa on aina paljon sopimista ja tekemistä, vaalityölle ei juurikaan ole ollut aikaa."

