Politiikka

Matti Vanhanen ennustaa kymmenien miljardien investointeja tuulivoimaan ja vetytalouteen – "Kymmenien kuntien talous paranee tämän myötä ratkaisevasti" Politiikka MT:n kolumnisti Matti Vanhanen uskoo ilmastonmuutoksen vastaisten toimien poikivan Suomeen suuria investointeja.

Sanne Katainen

Matti Vanhanen (kesk.) pohtii kolumnissaan tulevaan varautumista. "Vettä, ruokaa, lääkkeitä ja energiaa on saatava. Niitä on oltava varastossa ja niiden tuotantokyvyn on toimittava, vaikka internet kaatuisi."

MT:n kolumnisti ja kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) kirjoittaa kolumnissaan, miten ilmastonmuutoksen torjunta voi tehdä Suomen taloudelle hyvää. "Uskallan ministerikauteni loppuessa esittää väitteen: Suomeen tullaan investoimaan vielä kymmenillä miljardeilla euroilla tuulivoimaan ja siihen kytkeytyvään vetytalouteen. Tuo kaikki tulee tapahtumaan hajautetusti ympäri Suomen maaseutua. Olen tästä ylpeä, koska tämä laitettiin tukineen alulle toisessa hallituksessani." Vanhanen ei osta eduskunnan keskusteluissa esiin noussutta väitettä siitä, että ilmastonmuutoksen vastaiset toimet maksaisivat suomalaisille. "Esitin vastakysymyksen: luetelkaa viime vuosilta yli 500 miljoonan euron hankkeet, jotka eivät saisi voimaansa ilmastokytkennästä, biotaloudesta tai digitalouden noususta. Ei kuultu tällaista listaa, sillä sitä ei ole." Akkutehtaat, data-keskukset, tuulivoima, biotuotetehtaat jne. synnyttävät juuri nyt työtä ympäri maata nimenomaan suurten kaupunkien ulkopuolelle, Vanhanen kirjoittaa. "Tämä on se tulevaisuuden visio, jonka puolesta kannattaa toimia eikä käyttää voimiaan tapella tätä työn-, bisneksen- ja metsänvihreää kehitystä vastaan, jota kutsumme vihreäksi siirtymäksi. Kymmenien kuntien talous paranee tämän myötä ratkaisevasti ja monet saavat pysyviä ja merkittäviä maan-vuokratuloja tästä." Lue Matti Vanhasen koko kolumni Lue kaikki MT:n kolumnit Aiheet Matti Vanhanen biotalous investoinnit