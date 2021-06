Hallitus ihmetteli välikysymyksen ajoitusta: Kokoomus painaa jarrua, kun sote-uudistus vihdoin läpäisi perustuslaillisen syynin

Teistä on tullut, Petteri Orpo, ei-puolue, SDP:n Lindtman sanoi eduskunnassa kohdistaen viestinsä kokoomuksen puheenjohtajalle. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) totesi, että kun esitys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ensimmäistä kertaa lähes 15 vuoden yrittämisen jälkeen on saanut vihreää valoa perustuslakivaliokunnalta, niin kokoomus painaa jarrua.

"Mikään ei käy, kaikkea kritisoidaan ilman omaa vaihtoehtoa. Teistä on tullut, Petteri Orpo, ei-puolue", Lindtman sanoi eduskunnassa kohdistaen viestinsä kokoomuksen puheenjohtajalle.

Eduskunnassa käydään välikysymyskeskustelua sote-uudistuksesta. Oppositiopuolueet jättivät yhteisen välikysymyksensä, sillä ne katsovat, ettei sote-uudistus kykene vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin.

"Uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli parantaa suomalaisten hoitoon pääsyä ja huolehtia, että rahat riittävät palveluihin väestön ikääntyessä. Uudistus ei valitettavasti vastaa kumpaankaan sen keskeisistä tavoitteista", puolueet esittivät välikysymyksessä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen totesi, että voi hyvin olla, että hallitus on nyt löytänyt tavan, joka on valtiosäännöllisesti helpompi saada läpi. Esityksellä on kuitenkin valuvikoja. Se muun muassa uhkaa viedä sote-palveluiden luokkayhteiskuntaan.

"Pienituloiset kituuttavat pitenevissä jonoissa, parempituloiset yhä useammin kiertävät ne yksityisillä vakuutuksilla."

Uudistuksesta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) piti käsittämättömänä, että kokoomus antaa ymmärtää, että syntyisi kahden tason väkeä.

"Me juuri yritämme saada suitsia sille, että isäntänä olisi julkinen terveydenhuolto, eikä se olisi renki."

Hänen mukaansa nyt esitettävä malli poikkeaa aiemmista sote-uudistusmalleista siinä, että kansalaisten yhdenvertaisuus perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan toteutuu.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen esitys sote-uudistukseksi nytkähti eteenpäin toukokuun lopulla, kun perustuslakivaliokunta ei löytänyt sen perusratkaisusta perustuslaillisia ongelmia.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylvään mukaan välikysymyksessä on kyse kokoomuksen vaali- ja valtapelistä.

"Kokoomus vaatii perussuomalaisten tukemana soten kaatamista. Vaatia saa. Silloin pitää kuitenkin myös kertoa, mitä siitä kaatamisesta seuraa. Kun kokoomus ei kerro, minäpä kerron. Amerikan malli. Lompakon paksuus ratkaisee. Rikas saa hoitoa. Köyhä saa pärjätä omillaan", Pylväs totesi.

Hän ihmettelikin, miksi perussuomalaiset lähti mukaan välikysymykseen.

"Kokoomuksen linja ei sinällään yllätä. Markkina-arvo menee tasa-arvon edelle. Esimerkkejä löytyy vuosien varrelta vaikka kuinka paljon. Se yllättää, miksi perussuomalaiset ovat tässä mukana."

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon mukaan ainoa järkevä tavoite mille tahansa uudistukselle on kustannusten leikkaaminen tai kasvun hillitseminen ja entistä parempi tehokkuus.

"Tämä uudistus ei kuitenkaan palvele näitä tavoitteita, vaan on kustannuksia lisäävä hallintouudistus."

Oppositio on kantanut huolta maakuntamallista, joka siirtäisi sote-palveluiden järjestämisen kunnilta hyvinvointialueille. Myös rahoituksen riittävyys arveluttaa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) lupasi, että uudistuksen myötä minkään alueen rahoitus ei laske. Sote-menot kasvavat hänen mukaansa vääjäämättä tulevan vuosikymmenen aikana.

"Mutta maksavatko sen yksittäiset kunnat korottamalla veroprosenttiaan vai jakautuvatko kustannukset laajemmalle veropohjalle? Siitä on kysymys."

Tavoite on ollut, että eduskunnan täysistunto ehtisi hyväksyä paketin viimeistään juhannuksen jälkeisellä viikolla, jotta maakuntavaalit voitaisiin järjestää tammikuussa.