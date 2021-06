Kuntavaaleissa ennakkoon on äänestänyt yli viidennes suomalaisista

Vaalipiireistä ennakkoäänestys on toistaiseksi ollut vilkkainta Lapissa

Naiset ovat käyneet ennakkoon uurnilla ahkerammin kuin miehet. LEHTIKUVA / Roni Lehti

Yli viidennes suomalaisista on äänestänyt ennakkoon kuntavaaleissa.

Kymmenen ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän aikana uurnilla on käynyt noin 940 000 suomalaista, mikä on 21 prosenttia äänioikeutetuista. Perjantaina annettiin noin 90 000 ääntä.

Vaalipiireistä ennakkoäänestys on toistaiseksi ollut vilkkainta Lapissa, jossa kansalaisoikeuttaan on käyttänyt noin 24 prosenttia äänioikeutetuista. Satakunnassa, Helsingissä ja Pirkanmaalla määrä on ylittänyt 22 prosentin rajan.

Naiset ovat käyneet ennakkoon uurnilla ahkerammin kuin miehet. Naisista yli puoli miljoonaa on äänestänyt ennakkoon, miehistä puolestaan alle 430 000.

Ennakkoäänestys kestää koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti kaksi viikkoa, ja se jatkuu kotimaassa tiistaihin asti. Vaalipäivä on ensi viikon sunnuntaina 13. kesäkuuta.