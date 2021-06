Ennakkoäänestys ollut suosittua maakunnissa – kärkisijaa pitävällä Lestijärvellä ääntään on käyttänyt jo yli 50 prosenttia äänioikeutetuista

Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Pentti Rintala äänesti Malmin lentokentän drive-in -äänestyspaikalla Helsingissä.

Maakunnissa on äänestetty ennakkoon vilkkaasti. Äänestysaktiivisuuden kärkipaikkaa pitää Lestijärvi, jossa maanantaina kello 11 mennessä oli käynyt äänestämässä yli 50 prosenttia äänioikeutetuista.

Ennakkoon on äänestetty vilkkaasti myös muun muassa Utsjoella, Savukoskella, Kaskisissa, Enontekiöllä ja Kauniaisissa.

Kotiäänestys on ollut aiempaa suositumpaa.

Kotiäänestykseen ilmoittautui lähes kolmannes enemmän ihmisiä kuin viime kuntavaaleissa, Uutissuomalainen kertoo.

Ennakkoon oli aikonut äänestää yli 60 prosenttia, kertoo MTV:n ja Taloustutkimuksen kysely.

Koko maassa maanantaiaamupäivään mennessä ääntään on käyttänyt 1 066 875 henkeä eli 23,9 prosenttia äänioikeutetuista.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnissä huomiseen tiistaihin saakka.

"Ennakkoäänestysjärjestelyt ovat kunnissa sujuneet pääsääntöisesti hyvin”, toteaa oikeusministeriön vaaliasioita hoitava erityisasiantuntija Laura Nurminen.

”Tiedän, että osassa kuntia on ollut keväällä huolta vaalivirkailijoiden saatavuuden kanssa, mutta käsittääkseni kaikki kunnat ovat saaneet rekrytoinnit kuitenkin hoidettua”, Nurminen arvioi.

Koronaepidemian takia ennakkoäänestysaikaa pidennettiin kahteen viikkoon. Myös erityisiä terveysturvallisuusjärjestelyitä on tehty.

Nurminen huomauttaa, että ennakkoäänestysjakson aikana äänestäminen on mahdollista millä tahansa äänestyspaikalla.

Vaalit.fi -sivustolla on listattu, millä äänestyspaikoilla on mahdollista äänestää ulkotiloissa, mikäli terveysturvallisuus huolettaa.

Mikäli äänestää oman kotikuntansa ulkopuolella, on hyvä muistaa muutama asia.

”Kannattaa huomioida, että äänestää varmasti oman kuntansa ehdokasta. Ennakkoäänestyspaikalla äänestyskopissa on ainoastaan kyseisen kunnan ehdokasluettelo. Kuitenkin jokaisella äänestyspaikalla on saatavilla ehdokaskirja, jossa on listattuna kaikkien kuntien ehdokkaat ja ehdokasnumerot”, Nurminen muistuttaa.

Varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta. Silloin äänestäminen on mahdollista vain omaan äänestyskorttiin merkityssä paikassa.

Koronatilanteeseen on varauduttu vaalijärjestelyissä monin tavoin.

Äänestyspaikoilla noudatetaan oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimia ohjeistuksia sekä epidemiatilanteesta riippuen tarvittaessa alueellisesti tiukempia, paikallisten terveysviranomaisten ohjeita.

Kuntavaalit

Ennakkoäänestys on käynnissä kotimaassa 26.5.–8.6.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa yli kuntarajojen.

Ennakkoäänestyspaikat on listattu oikeusministeriön vaalisivustolla vaalit.fi.

Monissa kunnissa on mahdollista äänestää ennakkoon ulkona.

Äänestyspaikoilla on maskisuositus.

Oireisena ei pidä tulla äänestyspaikalle.

Varsinainen vaalipäivä on 13. kesäkuuta.

Lähteet: vaalit.fi, suomi.fi