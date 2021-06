Podcast: Kuinka kepulainen lehti MT oikein on? Päätoimittaja Jouni Kemppainen vastaa ja paljastaa vaalistudion vieraan Mansikkamäen päivälypsyssä

Päätoimittajalla on myös äänestämisperinne, jota hän aikoo noudattaa tänäkin vuonna.

Jarkko Sirkiä

Mansikkamäen päivälypsy puhuu nyt vaalien alla kerran viikossa kuntavaaleista.

Pääset kuuntelemaan jakson alla olevasta painikkeesta.

Kuinka kepulainen Maaseudun Tulevaisuus on, kenen asiaa se ajaa, puhuttiinko kuntavaalien kampanjoissa oikeista asioista?

Mansikkamäen päivälypsyssä eli kuunneltavassa jutussa on tällä kertaa vieraana MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen. Hän kertoo, että lehdessä on uutisoinnissaan ja haasteltavien valinnoissaan selvä linja.

"Jos se on jonkun mielestä poliittinen linja, sitten se on. Minusta se on vain katsantokulma, joka liittyy ydinyleisöömme."

Kemppainen kertoo myös, kuinka MT seuraa sunnuntaina vaalitulosta ja kuka saapuu kisastudion vieraaksi kommentoimaan tulosta.

