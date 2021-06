Kokoomus on suosituin puolue Ylen kuntavaalimittauksessa, toisena perussuomalaiset

Eniten kannatustaan on menettänyt edelliseen mittaukseen verrattuna SDP.

Kokoomus on suosituin puolue 19,6 prosentin kannatuksella Ylen tuoreessa kuntavaalimittauksessa. Kuvassa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. LEHTIKUVA / Roni Lehti

Kokoomus on edelleen suosituin puolue 19,6 prosentin kannatuksella Ylen tuoreessa kuntavaalimittauksessa. Toisena on perussuomalaiset 18 prosentin kannatuksella ja kolmantena pääministeripuolue SDP 17 prosentin kannatuksella. Eniten kannatustaan on menettänyt edelliseen mittaukseen verrattuna SDP, jonka kannatus luisui 1,1 prosenttiyksikön verran.

Neljäntenä on keskusta, jonka kannatus on puolestaan noussut eniten. Puolueen kannatus nousi 1,3 prosenttiyksiköllä 13 prosenttiin. Viidettä sijaa pitää vihreät 10,9 prosentin kannatuksella.

Vasemmiston kannatus on 8,5 prosenttia, RKP:n 4,8 prosenttia, kristillisdemokraattien 3,6 ja Liike Nytin 2,1 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli mittausta varten vajaat 3 000 ihmistä 5. toukokuuta ja 8. kesäkuuta välisenä aikana. Puoluekantansa kertoi vajaat 2 000 haastateltua. Mittauksen virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kokoomus oli suosituin myös eilen julkaistussa Helsingin Sanomien kuntavaalimittauksessa, jossa puolueen kannatus oli niin ikään 19,6 prosenttia. Myös perussuomalaisten tilanne oli sama: toiseksi suosituin puolue, jota kannatti 18 prosenttia vastanneista.

SDP:n kannatus HS:n mittauksessa oli sen sijaan 17,9 prosenttia ja keskustan 12,7 prosenttia. Seuraavana oli vihreät 11,1 prosentin kannatuksella.

Vasemmistoliittoa tuki 8,2 prosenttia vastaajista, RKP:tä 4,6 prosenttia. Kristillisdemokraattien suosio oli 3,6 prosentissa ja nyt-liikkeen 1,6:ssa.

Kantar TNS:n toteuttamaan kyselyyn vastasi hieman yli 2 000 ihmistä. Sen virhemarginaali on 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Kuntavaalit järjestetään tämän viikon sunnuntaina 13. kesäkuuta.