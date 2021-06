Sote-uudistuksen miettimistä jatkettiin valiokunnassa – puheenjohtaja Lohi uskoo, että uudistus ehditään käsitellä eduskunnassa ennen kesätaukoa

Valiokunta kokoontuu Markus Lohen mukaan joka arkipäivä seuraavat viikot. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkoi sote-uudistuksen käsittelyä perjantaiaamuna alkaneessa kokouksessaan. Eilen Helsingin Sanomat uutisoi, että valiokunnan torstainen kokous oli peruttu eikä seuraavan aikataulusta ollut vielä varmuutta.

Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) kertoo STT:lle, että taukopäivän aikana hallituspuolueet saivat käytyä läpi asioita muun muassa siitä, millaisia muutoksia hallituksen esitykseen pitäisi tehdä ja minkä tyyppistä sisältöä mietintöön halutaan laittaa. Asioista saatiin sovittua, joten perjantain kokous voitiin pitää alkuperäisessä aikataulussa.

"En lähde yksityiskohtiin, niitähän on paljon. Kysymys on siitä, että kun eri puolueilla on erilaisia tarpeita nostaa sote-uudistukseen liittyviä kysymyksiä mietinnössä esille ja kenties myös hioa pykäliä ja tehdä lausumia, kaikki pitää katsoa läpi ja sopia sisältö ennen kuin mennään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Siksi halusin ottaa riittävän ajan sille, kun niin laajasta uudistuksesta on kyse", Lohi sanoo.

Valiokunnan työlle on tuonut painetta se, että uudistus olisi tarkoitus saada käsiteltyä eduskunnassa ennen kesä–heinäkuun vaihteessa alkavaa kesätaukoa. Tämä on Lohen mukaan yhä tavoitteena.

"Uskon kyllä erittäin vahvasti siihen, että onnistumme ennen kesätaukoa saamaan sen maaliin eduskunnassa. Se tarkoittaa, että viikko ennen kesäkuun loppua pitäisi mietintö saada valmiiksi, ja kyllä meillä on kaikki mahdollisuudet siihen."

Koska uudistus on suuri ja tehtävää paljon, valiokunta kokoontuu Lohen mukaan joka arkipäivä seuraavat viikot. Maanantaisin kokouksissa istutaan kello 10–20 ja muina päivinä aamukahdeksasta täysistunnon alkuun.