Yle: Poliisi epäilee vihreiden pormestariehdokasta Anni Sinnemäkeä virkarikoksesta

LEHTIKUVA / Emmi Korhonen

Sinnemäki kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Helsingin poliisi epäilee Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestaria Anni Sinnemäkeä (vihr.) virkavelvollisuuden rikkomisesta, kertoo Yle.

Sinnemäki on vihreiden pormestariehdokas. Tutkinta liittyy viiden vuoden takaiseen kiistaan Helsingin Meilahden huvila-alueen poikkeamisluvista. Eripuran kohteena on näyttelijä Pihla Viitalan ja tämän siskon paritalo alueella. Sinnemäki on Viitalan ja hänen vanhempiensa tuttava.

Toisin kuin monet muut alueen asukkaat, Viitala perheineen sai poikkeusluvalla rakentaa tontille vanhan 26 neliön ulkorakennuksen tilalle uuden 200 neliön paritalon. Alueen tontit omistaa Helsingin kaupunki, joka päättää alueen asemakaavasta ja rakennusluvista.

Sinnemäki istui vuonna 2016 apulaiskaupunginjohtajan mandaatilla lautakunnassa, joka päätti Viitaloiden poikkeamislupahakemuksesta. Hän sai osallistua keskusteluun, mutta hän ei saanut äänestää asiasta. Hakemus meni läpi yksimielisesti.

Ylen mukaan käynnissä olevassa tutkinnassa halutaan selvittää se, onko Sinnemäki vaikuttanut poikkeamislupapäätöksen sisältöön sekä se, onko hän ollut prosessin vaiheissa esteellinen.

Sinnemäki vahvistaa Ylelle, että virkarikostutkinta koskee vuonna 2016 tehtyjä poikkeamislupapäätöksiä asemakaavasta Meilahdessa. Sinnemäen mukaan häntä on kuultu asiassa viime syksynä.

Ylen mukaan Sinnemäki kertoo informoineensa esitutkinnasta Helsingin vihreitä ennen kuin hänet asetettiin ehdokkaaksi. Sinnemäki kiistää syyllisyytensä.

"En missään nimessä ole syyllistynyt asiassa virkavelvollisuuden rikkomiseen", Sinnemäki sanoo Ylelle.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Silén Helsingin poliisilaitokselta kertoo Ylelle, että tapauksesta aloitettiin esitutkinta viime vuoden puolella. Esitutkinnasta ei ole aiemmin kerrottu julkisuudessa, vaikka muutoin Meilahden asemakaavakiista onkin ollut mediassa esillä, Yle kirjoittaa.

Tapauksen asiakirjat, kuten rikosilmoituksen tarkempi sisältö on salattu tutkinnan ollessa vielä kesken. Silén ei kommentoinut Ylelle, mitä tai keitä esitutkinta koskee. Sinnemäki vahvisti asian itse Ylelle.

Tutkinnanjohtajan tämänhetkisen arvion mukaan asia siirtyy syyteharkintaan.

Ylen mukaan Viitaloita ei epäillä mistään rikoksesta.