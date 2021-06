Vihreiden puoluesihteeri kuuli Sinnemäen rikosepäilyistä ennen ehdokkaaksi asettamista

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Vihreiden pormestariehdokas Sinnemäki kommentoi asiaa myöhään perjantai-iltana Facebook-postauksessa ja kiisti syyllistyneensä rikokseen.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen kertoo kuulleensa pormestariehdokas Anni Sinnemäkeen liittyvistä rikosepäilyistä ennen kuin Helsingin vihreät asetti tämän ehdokkaakseen.

Liikanen sanoo STT:lle, ettei hän tuolloin informoinut asiasta puheenjohtaja Maria Ohisaloa. Perusteena oli se, että kyse oli Helsingin vihreiden asiasta.

Liikanen kertoo, että tuolloin ei käyty laajempaa keskustelua siitä, pitäisikö rikosepäilystä kertoa julkisuuteen. Syynä oli Liikasen mukaan se, että kyse oli pidemmästä jatkumosta ja aihetta oli jo aiemmin käsitelty laajalti julkisuudessa.

Rikosepäily liittyy vuonna 2016 tehtyihin Helsingin Meilahden huvila-alueen poikkeamislupapäätöksiin, joissa osa alueen asukkaista on epäillyt Sinnemäen käyttäneen poliittista valtaansa epäoikeudenmukaisesti.

Liikanen muistuttaa, että Helsingin hallinto-oikeus on jo käsitellyt asiaa ja todennut, ettei Sinnemäki ollut esteellinen. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja samasta asiasta on myös tehty tutkintapyyntö, josta poliisi siis on aloittanut esitutkinnan.

Liikasen mukaan tuntui luontevalta, että esitutkinnasta olisi kerrottu sen valmistuttua. Hänen mukaansa tutkinnan oli odotettu valmistuvan nopeammin.

Liikanen pitää selvänä, ettei Sinnemäki ole syyllistynyt rikokseen.

"Minulla ei ole ollut siitä mitään epäselvyyttä."

Entä miten uutinen vaikuttaa huomisten kuntavaalien tulokseen?

"Vaaleissa on kyse isommista kysymyksistä ja tämä tapaus on ollut esillä jo aiemmin", Liikanen vastaa.

Helsingin vihreiden puheenjohtaja Outi Lindqvist ei kommentoi Sinnemäen virkarikosepäilyä. Lindqvist kertoo STT:lle tekstiviestillä asian olevan poliisin tutkinnassa ja Sinnemäellä olevan hänen täysi tukensa Helsingin pormestariksi.

Pormestariehdokas Anni Sinnemäki itse kommentoi asiaa myöhään perjantai-iltana Facebookissa ja kiisti syyllistyneensä rikokseen.

"En ole osallistunut alueen poikkeamispäätösten valmisteluun eivätkä ne ole poliittisessa käsittelyssä muuttuneet. En siis ole vaikuttanut asian lopputulokseen", Sinnemäki kirjoittaa.

Virkarikostutkinta liittyy viiden vuoden takaiseen kiistaan Helsingin Meilahden huvila-alueen asemakaavan poikkeamisluvista. Eripuran kohteena on poikkeamispäätöksen nojalla alueelle rakennettu näyttelijä Pihla Viitalan ja tämän siskon paritalo.

Sinnemäki on Viitalan ja hänen vanhempiensa tuttava. Sinnemäki kirjoittaa asian nousseen poliisin käsittelyyn meilahtelaisten naapurien toimesta.

"Valituksissa ja tutkinnassa on haluttu ja halutaan selvittää se, olenko vaikuttanut poikkeamispäätöksen sisältöön ja olenko ollut prosessin vaiheissa esteellinen", Sinnemäki kirjoittaa Facebookissa.

Sinnemäkeen kohdistuvasta rikosepäilystä kertoi ensin Yle, jolle Sinnemäki kertoo informoineensa Helsingin vihreitä esitutkinnasta ennen kuin hänet asetettiin ehdokkaaksi.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Silén Helsingin poliisilaitokselta kertoo Ylelle, että tapauksesta aloitettiin esitutkinta viime vuoden puolella. Esitutkinnasta ei ole aiemmin kerrottu julkisuudessa, vaikka muutoin Meilahden asemakaavakiista onkin ollut mediassa esillä, Yle kirjoittaa.