Vaalihuoneistot ovat auki: Tänään äänestetään, ketkä yli 35 000 ehdokkaasta päättävät kuntien asioista

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Äänestyksessä suositellaan maskin tai kasvovisiirin käyttöä, mikäli terveydentila sen sallii.

Tänään on kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä. Vaalihuoneistot avautuivat aamuyhdeksältä. Tänään voi äänestää vain siinä paikassa, joka on merkitty kotiin tulleeseen äänioikeusilmoitukseen. Ilmoitusta ei tarvitse ottaa mukaan äänestykseen.

Mikäli äänestyspaikalla on sen sulkeutuessa jonoa, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänioikeutetut äänestää.

Äänestettäessä on todistettava henkilöllisyys. Äänestyksessä suositellaan maskin tai kasvovisiirin käyttöä, mikäli terveydentila sen sallii. Maski voidaan pyytää poistamaan hetkeksi henkilöllisyyden varmentamiseksi. Äänestyspaikoilla noudatetaan koronaturvallisuusohjeita ja -suosituksia.

Valtuustoihin pyrkii yli 35 000 ehdokasta. Määrä on kasvanut parillatuhannella verrattuna edellisiin kuntavaaleihin vuonna 2017. Edellisiin vaaleihin verrattuna sekä naisten että nuorten ehdokkaiden määrät ovat laskeneet, ilmenee Kuntaliiton analyysista.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa kuntavaalien ehdokasmäärät ovat laskeneet selvästi, sillä ehdokkaiden määrää säätelevässä lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia. Vuonna 1984 ehdokkaita yli pitkälle yli 60 000, vuonna 1992 yli 50 000 ja vuonna 1996 yli 40 000. Tällä vuosituhannella ehdokkaiden määrät ovat vaihdelleet vuoden 2000 vaalien lähes 40 000 ehdokkaan ja vuoden 2017 vaalien alle 34 000 ehdokkaan välillä.

Vuonna 2000 valittiin yli 12 000 valtuutettua ja tänään järjestettävissä vaaleissa alle 8 900.

Eniten ehdokkaiden määrä on kasvanut perussuomalaisilla. Myös vihreät, kokoomus ja RKP onnistuivat saamaan ehdokaslistoille enemmän väkeä kuin edellisissä vaaleissa. Keskustan ja SDP:n ehdokasmäärät laskivat.

Kuntakohtaiset erot valtuustoon pääsyn mahdollisuuksista ovat merkittävät. Esimerkiksi Helsingissä yhtä valtuustopaikkaa kohden on lähes neljätoista ehdokasta, Turussa ja Oulussa kymmenen, Jyväskylässä yhdeksän, Salossa ja Hämeenlinnassa alle seitsemän ja Kajaanissa viisi.

Pienellä paikkakunnalla ehdokkaita saattaa olla vain vähän enemmän kuin valtuustossa on paikkoja. Kaikkiaan 29 kunnassa on vähemmän kuin kaksi ehdokasta valtuutettua kohti. Näitä kuntia ovat esimerkiksi Jämijärvi, Lestijärvi, Multia ja Muonio.

Ehdokkaiden ikähaitari on hyvin laaja. Vanhin kuntavaaliehdokas on 94-vuotias ja nuorimmat ovat 18-vuotiaita. Alle kymmenesosa ehdokkaista on alle kolmekymppisiä. Ehdokkaiden keski-ikä on 50 vuotta.

Vihreillä naisten osuus ehdokkaista on suuri ja perussuomalaisilla pieni: vihreiden ehdokkaista 60 prosenttia on naisia, perussuomalaisten riveissä hieman useampi kuin joka viides ehdokas on nainen.

Tänä vuonna ennakkoon annettiin liki puolitoista miljoonaa ääntä ja ennakkoäänestysprosentti nousi 33:een. Luku tarkentuu vielä, kun rekisteriin lisätään esimerkiksi ulkomailla annettuja ennakkoääniä. Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2017 ennakkoäänestysprosentti oli 26,6.

Vaalihuoneistot sulkeutuvat iltakahdeksalta. Tieto vaalipäivän äänestyspaikasta löytyy kotiin tulleesta äänioikeusilmoituksesta ja verkosta äänestyspaikkojen karttapalvelusta. Äänestyspaikkaa voi tiedustella myös maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770.

Lähteenä Kuntaliitto ja oikeusministeriö.