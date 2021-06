Kuntapäättäjistä äänestäminen on alkanut tänään rauhallisesti – ennakkoäänestyksen suosio voi vähentää vaalipäivänä annettavia ääniä

LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Äänestyksessä suositellaan maskin tai kasvovisiirin käyttöä, mikäli terveydentila sen sallii.

Äänestäminen kuntavaalien tänään olevana varsinaisena äänestyspäivänä on alkanut eri puolilla Suomea rauhallisesti, selviää STT:n soittokierrokselta. Vaalihuoneistot avautuivat aamuyhdeksältä.

Rovaniemellä oli yhden aikoihin iltapäivällä annettu noin tuhat vaalipäivä-ääntä vähemmän kuin viime kuntavaaleissa samaan aikaan, kertoo kaupungin keskusvaalilautakunnan sihteeri Miikka Ruokamo. Rovaniemellä on noin 51 000 äänioikeutettua.

Samansuuntaista kerrotaan myös Pohjois-Pohjanmaalta Raahesta. Sen suurimman äänestyspaikan Pattijoen vaalilautakunnan puheenjohtaja Hannu Vanhala kertoo, että silmämääräisesti arvioiden ihmisiä on käynyt äänestämässä hieman vähemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa, mutta hiljaista ei ole silti ollut.

"Tasainen virta (ihmisiä) on käynyt, ihan kiitettävästi on ollut porukkaa liikenteessä", hän sanoo.

Raahen keskusvaalilautakunnan sihteeri Leena Räsänen kertoo, että jos ennakkoäänestys lasketaan mukaan, ääniä oli vähän ennen kello kahta annettu kuitenkin enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa samaan hetkeen mennessä, koska ennakkoäänestys oli nyt suositumpaa kuin viime kerralla. Raahessa on noin 19 000 äänioikeutettua.

Helsingissä äänestysvilkkaus on ollut samaa tasoa kuin viime kuntavaalien vaalipäivänä, arvioi kaupungin keskusvaalilautakunnan sihteeri Veera Reuna. Hän arvelee ennakkoäänestyksen olleen niin vilkasta, että se voi vaikuttaa ihmisten aktiivisuuteen vaalipäivänä.

Tampereen keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa taas kertoo saaneena äänestysalueilta viestejä, joiden perusteella suurta muutosta viime kuntavaaleihin ei ole näkynyt.

"Rauhallista on, mutta ihmisiä on kuitenkin käynyt (äänestyspaikoilla)", hän sanoo.

Koronapandemian vuoksi näissä vaaleissa on mahdollista äänestää äänestyspaikan ulkopuolella, jos on joutunut karanteeniin tai eristykseen. Harva kuitenkaan vaikuttaa mahdollisuutta tarvinneen: esimerkiksi Tampereen yli 200 000 äänioikeutetun joukosta alle 10 ihmistä on Perämaan mukaan halunnut ulkoäänestystä hyödyntää alkuiltapäivään mennessä. Helsingissä keskusvaalilautakunnan toimistoon on asiasta on tullut joitakin kymmeniä kyselyitä, Rovaniemellä kymmenkunta.

Osa ulkoäänestystä tarvitsevista saattaa kuitenkin mennä suoraan vaalipaikoille hoitamaan asian, ja järjestelyt voivat vaihdella kunnittain.

Vaalihuoneistot sulkeutuvat tänään iltakahdeksalta, ja äänestää voi vain siinä paikassa, joka on merkitty kotiin tulleeseen äänioikeusilmoitukseen. Ilmoitusta ei tarvitse ottaa mukaan äänestykseen.

Mikäli äänestyspaikalla on sen sulkeutuessa jonoa, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänioikeutetut äänestää.

Äänestettäessä on todistettava henkilöllisyys. Äänestyksessä suositellaan maskin tai kasvovisiirin käyttöä, mikäli terveydentila sen sallii. Maski voidaan pyytää poistamaan hetkeksi henkilöllisyyden varmentamiseksi. Äänestyspaikoilla noudatetaan koronaturvallisuusohjeita ja -suosituksia.

Tänä vuonna ennakkoon annettiin liki puolitoista miljoonaa ääntä ja ennakkoäänestysprosentti nousi 33:een. Luku tarkentuu vielä, kun rekisteriin lisätään esimerkiksi ulkomailla annettuja ennakkoääniä. Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2017 ennakkoäänestysprosentti oli 26,6.

Tieto vaalipäivän äänestyspaikasta löytyy kotiin tulleesta äänioikeusilmoituksesta ja verkosta äänestyspaikkojen karttapalvelusta. Äänestyspaikkaa voi tiedustella myös maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770.