Vielä ehtii äänestämään: Kuntavaalien äänestysaika päättyy tänään sunnuntaina kello 20

Tänään on kuntavaalien varsinainen äänestyspäivä. Äänestämään ehtii vielä, sillä vaalihuoneistot ovat auki kello 20:een asti.

Miira Karhu innostaa kansalaisia äänestämään. Hän otti mainostelineen mukaansa lähtiessään äänestämään ja pystytti kyltin risteyksen, josta käännytään Isonkyrön Lehmäjoen äänestyspaikalle. Telineen vaihtuvat tekstit ovat kertoneet lehmäjokisille monista vaaleista ja muistakin tapahtumista. Pari viikkoa sitten mainos muistutti nuorisoseuran vohvelikahvilasta ja koululaisten kierrätystyöpajasta.

Varsinaisena vaalipäivänä äänestäminen on mahdollista ainoastaan paikassa, joka on kerrottu kotiin tulleessa äänestysilmoituksessa. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse ottaa mukaan äänestyspaikalle.

Ennakkoäänestyksen tulos julkistetaan hyvin pian sen jälkeen, kun äänestyspaikat sulkeutuvat kello 20.

Ennakkoäänestykseen varattu aika oli tällä kertaa viikon tavallista pitempi. Noin kolmannes äänioikeutetuista äänesti ennakkoon.

Eteläpohjalainen Isonkyrön kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen, joista yksi on Lehmäjoki.

"Melko rauhallinen tahti. Kolmannes päivän äänioikeutetuista on käynyt tähän mennessä äänestämässä", sanoo vaalilautakunnan puheenjohtaja Matti Vaissalo alkuiltapäivän tilanteen.

Äänestyspaikkana Lehmäjoella on nuorisoseuran talo.

Varsinaisen vaalipäivän rauhallisuutta selittänee osaltaan, että Isossakyrössä äänestettiin innokkaasti ennakkoon.

Ennakkoäänestyksen mahdollisuutta käytti 1 484. Määrä on 41,3 prosenttia Isonkyrön äänioikeutetuista.

Neljä äänestysaluetta on myös naapuripitäjässä Laihialla. Kirkonkylän äänestysalueen äänestyspaikka on Kirkonkylän koulu, josta vaalipäivän tunnelmat kertoo vaalilautakunnan puheenjohtaja Seppo J. Kauppinen.

"Äänestäjiä on liikkeellä mukavasti. Olen ollut aika monissa vaalikarnevaaleissa mukana, ja melko lailla normaalitahdissa nyt mennään."

Pieni riski on, että varsinaisena vaalipäivänä äänestäneiden määrä jää totuttua alhaisemmaksi, Kauppinen uumoilee.

"Niin moni äänesti ennakkoon."

Johtuiko innokas ennakkoäänestäminen koronan pelosta, Kauppinen pohtii.

"Se pelko on kyllä turha, sillä niin hyvin äänestyspaikoilla on otettu turvallisuus huomioon. Täällä on käytössä maskit, käsihygienia ja turvavälit."

Tervetuloa äänestämään, vielä ehtii! Matti Vaissalo on Isonkyrön Lehmäjoen äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtaja. Isokyrö on jaettu neljään äänestysalueeseen.

Konnevedellä Keski-Suomessa koko kunta on yhtenä äänestysalueena. Äänestyspaikka on Lapunmäen koulukeskus.

"Tasaista jonoa on koko ajan. Turvaväleistä on toki pidetty kiinni", kertoo vaalilautakunnan puheenjohtaja Mari Väisänen.

Konneveden sään hän arvioi sopivaksi äänestystä ajatellen.

"Aamulla satoi, nyt on pilvipoutaa. Oikein hyvä vaalipäivän sää. Ihmiset eivät lähde mökeille suurin joukoin."

Kaustinen Keski-Pohjanmaalla on myös yhtenä äänestysalueena. Äänestyspaikkana on kunnanvirasto.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja Kari Ruuska kiittää kunnan virkailijoita hyvistä järjestelyistä.

"Äänestäminen on tehty turvalliseksi. Tänne on luotu sujuva reitti: äänestäjät pääsevät hienosti kiertämään vaiheesta toiseen. Homma etenee itseohjautuvasti."

Kaustisen äänioikeutetuista noin kolmannes äänesti ennakkoon.

"Viime vaaleissa Kaustisella annettujen ennakkoäänten määrä ja varsinaisena vaalipäivänä äänestäneiden määrä ovat olleet lähes yhtä suuret", Ruuska kertoo.

"Jos sama meno jatkuu, voimme päästä vuoden 2017 kuntavaalien äänestysaktiivisuuteen. Silloin äänestysprosentti oli 67."

Tällä kertaa ennakkoäänestysaika oli toki pitempi kuin normaalisti, Ruuska muistuttaa sunnuntaina, kun kuntavaalien äänestys vielä jatkuu.

Tanja Kauriala oli aamun kolmas äänestäjä Lehmäjoen nuorisoseuralla. Vaalitoimitsijoina ovat Veli Karhu (pöydän ääressä takana), Martti Koski (etualan pöydässä vas.), Matti Vaissalo ja Henry Karhu.

Isonkyrön Lehmäjoen äänestysalueen uurna ja uurnan peittävä pahvi ovat olleet mukana monissa vaaleissa.