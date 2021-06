Kokoomus riemuitsee ennakkoäänien tuloksesta: "Olisi aivan upeaa, jos tulos alkaisi kakkosella"

Kristian Tervo/kokoomus

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko on tyytyväinen ennakkoäänien tulokseen.

Ennakkoäänien tulos oli kokoomukselle valtava ilonaihe, kertoo puoluesihteeri Kristiina Kokko.

"Vaalit ovat kuitenkin tänä vuonna niin erityislaatuiset, että toki odotetaan lopullinen tulos, ennen kuin tehdään sen suurempia johtopäätöksiä".

Kokoomus on saanut tähän mennessä lasketuista ennakkoäänistä vajaat 21 prosenttia, ja pitää odotetusti kärkipaikkaa puolueiden valtakunnallisessa äänimäärässä. Eroa toisena olevaan SDP:hen on liki kaksi ja puoli prosenttia.

Kokoomus ollut kuntavaalien suurin puolue joka kerta vuodesta 2008 alkaen.

Ennakkoäänien osuuden pysyminen tietäisi puolueelle paitsi noussutta kannatusta vuoden 2019, myös nousua viimeisimmästä kuntavaaleista. Vuonna 2017 puolueen valtakunnallinen kannatus kuntavaaleissa oli 20,7 prosenttia.

Tuloksen pysyminen ennakkoäänien kaltaisissa lukemissa olisi kokoomukselle ilouutinen, Kokko sanoo.

"Ykkössijaan ollaan joka tapauksessa tyytyväisiä, mutta olisihan se aivan upeaa, jos tulos alkaisi kakkosella.

Kokoomuksen osuus koko valtakunnan äänistä on perinteisesti noussut sitä mukaa, kuin myös vaalipäivänä annettuja ääniä on saatu laskettua. Sitä, nouseeko kokoomuksen tulos myös tänä vuonna äänenlaskun edetessä, Kokko ei osaa arvioida.

"Hyvin moni sellainen henkilö, joka on aiemmin äänestänyt vaalipäivänä, on nyt äänestänyt ennakkoon. On mahdotonta arvioida, kuka lopulta hyötyy vaalipäivänä annetuista äänistä."

Tänä vuonna ennakkoäänestys oli viikon sijaan poikkeuksellisesti kahden viikon mittainen. Muutoksella pyrittiin vähentämään ruuhkia äänestyspaikoilla koronaviruksen vuoksi. Ennakkoääniä annettiinkin tänä vuonna poikkeuksellisen paljon.

Kokoomuksen osuus ennakkoäänistäkin voi olla oletettua suurempi. Ennakkoon annetuista äänistä on Ylen mukaan laskematta vielä noin 400 000, joista iso osa suurissa kaupungeissa, missä kokoomus on perinteisesti ollut vahva.