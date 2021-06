Keskustan Saarikko vaalituloksesta: "Tämä on viesti siitä, että keskustan aurinko nousee vielä"

Jaana Kankaanpää

Keskustan tulos oli puheenjohtaja Saarikolle mieleinen: "Tämä on viesti siitä, että keskustan aurinko nousee vielä".

Keskusta oli kuntavaalien suurin häviäjä, mutta siitä huolimatta tunnelma puoluejohdossa oli helpottunut, jopa riemastunut. Vuoden 2017 kuntavaaleista on pitkä aika, ja keskustan noin 15 prosentin tulos on huomattavasti puolueen viimeaikaisia kannatuslukemia vahvempi.

Kun äänistä liki 99 prosenttia oli laskettu, näytti keskusta säilyttävän kuntavaalien valtakunnallisen kolmossijan. Perussuomalaiset olivat takana puolen prosentin erolla. Ääniä oli tässä vaiheessa laskematta vain Espoossa.

"Maaliintulojärjestys ei ole oleellinen. Loppusuora on vielä kesken, ja kisa on hyvin tiukka", keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kommentoi vaalitulosta ääntenlaskennan lähestyessä loppuaan.

"Itse keskityn siihen, että tulos on parempi kuin viimeisimmissä eduskuntavaaleissa, ja parempi, kuin mitä meille gallupeissa povattiin."

Keskusta onnistui myös säilyttämään selkeän enemmistön valtuutettujen määrässä. Puolue oli läpimenneiden valtuustopaikkojen määrässä omalla tuhatluvullaan yli 2 400 läpimenneellä valtuutetullaan.

"Valtuutettujen valtava määrä on viesti siitä että meidän vaaliteema, koko suomesta huolehtiminen vetosi suomalaisiin. Toki ei käy kiistäminen, että edellisiin kuntavaaleihin verrattuna tulos on tappiollinen. Kunnissa on myös ikäviä tuloksia ", Saarikko arvioi.

Pudotusta valtuustopaikoissa neljän vuoden takaiseen oli yli kolme ja puolisataa. Odotuksiin nähden tulos oli kuitenkin hyvä, ja se kertoo Saarikon mukaan paremmasta huomisesta puolueelle.

"Tämä on keskustalaisten, niiden liki 7 000 ehdokkaan viesti siitä, että keskustan aurinko nousee vielä."

Vaikka keskusta vaikutti ainakin osin hyötyvän historiallisen matalasta äänestysaktiivisuudesta, piti Saarikko kehitystä huolestuttavana.

"Mikään puolue ei voi olla tyytyväinen siihen, että äänestysaktiivisuus laskee"

