RKP historiallisesti valtuustoon Sastamalassa

RKP

RKP:n Wilhelm von Nandelstadh nousi valtuustoon Sastamalassa.

Sastamalassa kaupunginvaltuustoon nousee ensi kertaa Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP). Puolueen ehdokas Wilhelm von Nandelstadh sai eilisissä kuntavaaleissa 147 ääntä.

RKP on vaaliliitossa kokoomuksen kanssa, ja niillä on yhteinen valtuustoryhmä.

"Olen iloisesti yllättynyt. Äänimäärä oli yli odotusten", kommentoi von Nandelstadh.

Wilhelm von Nandelstadh on muuttanut joitakin vuosia sitten Sastamalaan, jossa hän pyörittää muun muassa omenamehustamoa. Hän on kotoisin Helsingistä. Koulutukseltaan von Nandelstadh on kauppatieteiden maisteri.

"Uskon vaalituloksen näyttävän sen, että ajamillemme arvoille avoimuudesta ja positiivisuudesta sekä arvoliberaalille maailmannäkemykselle on ollut ehkä pidemmänkin aikaa kysyntää Sastamalassa", tuore valtuutettu arvioi.

"Tietysti on myös niitä, jotka näkevät maailman eri tavalla", hän lisää.

Von Nandelstadh kokee erityisen keskeiseksi edistää nuorten viihtyvyyttä ja hyvinvointia, jotta he jäisivät Sastamalaan.

"Nuoret ja nuoret aikuiset on saatava viihtymään täällä. Sastamalankin täytyy avautua ja muuttua, kun ympäröivä maailma muuttuu", von Nandelstadh toteaa.

Toisena tärkeänä teemana hän haluaa tuoda esiin teollisuuden roolia paitsi työllistäjänä myös investointien takia.

"Täällä tarvitaan myös isompaa teollisuutta, ja yrityksille toimivat edellytykset. On tärkeää, että yritykset pysyvät täällä, ja sitä kautta on työpaikkoja ja investointeja", tuore valtuutettu linjaa.

Suurimmaksi puolueeksi Sastamalassa kohosi kokoomus, jonka jälkeen tulevat keskusta ja SDP. Perussuomalaiset nosti myös täällä eniten kannatustaan. Kaupungin ääniharava oli kokoomuksen Kari Kaaja 443 äänellä.

MYÖS Tampereella RKP:lla oli merkittävä rooli vaalikamppailussa. Siellä SDP:n ja kokoomuksen välinen taisto pormestaripuolueen paikasta ratkesi kokoomuksen hyväksi, kun RKP:n ehdokkaan Peter Löfbergin saamat 160 ääntä menivät vaaliliiton myötä kokoomukselle.

RKP:n ainoa ehdokas Tampereella, pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu Löfberg menehtyi juuri vaalien alla.