Orpo: Sote-uudistuksen vaikutukset suurille kaupungeille ovat erittäin huonot

Orpo pitää perusteltuna huolta siitä, että hallituksen maakuntamalli heikentää merkittävästi palveluita omassa kunnassa. LEHTIKUVA / SILJA-RIIKKA SEPPÄLÄ

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vetoaa erityisesti vihreisiin, jotta se pysäyttäisi hallituksen sote-uudistuksen.

"Erityisesti vihreiden on syytä vakavasti harkita, hyväksyykö se todella maakuntauudistuksen. Jos uudistus toteutuu, sen vaikutukset ovat suurille kaupungeille ja niiden asukkaille erittäin huonot. Esimerkiksi Helsinki ja Espoo ovat koko maakuntamallin suurimmat häviäjät", Orpo sanoi aamupäivällä kokoomuksen puoluehallituksen etäkokouksessa Helsingissä tiedotteen mukaan.

Orpo pitää perusteltuna suomalaisten huolta siitä, että hallituksen maakuntamalli heikentää merkittävästi palveluita omassa kunnassa. Orpon mukaan kuntavaalit näyttivät, että suomalaiset ovat kokoomuksen linjoilla.

"Hallituspuolueilla on viimeinen hetki ottaa suomalaisten huoli vakavasti. Sen sijaan hallituspuolueet runnoivat sote-mietinnön läpi valiokunnassa heti vaalien jälkeisenä päivänä. Hallitus on tekemässä massiivisen virheen."

Orpo myös sanoi, että hallituksen politiikalle on olemassa vaihtoehto.

"Me kokoomuksessa haluamme ihmiset jonoista hoitoon. Me haluamme saada rahat riittämään. Tähän ei tarvita maakuntahallintoa tai maakuntaveroa. Monilla alueilla on jo toteutettu merkittäviä paikallisen tason sote-uudistuksia. Olisi viisautta tukea alueita tässä omaehtoisessa kehityksessä."